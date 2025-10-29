高淵慈濟幼兒園 校友親子班聯合淨灘

國際淨灘日，是由美國海洋保育協會發起的全球環保行動。馬來西亞高淵慈濟幼兒園校友親子人文班、聯合社區環保志工，一起到瓜拉古樓的海灘，用雙手撿起被遺忘的垃圾，守護海洋的純淨與生機。

記者 余韶蓮：「雖然距離國際淨灘日，已經過了一個月的時間，但是慈濟高淵校友親子，和環保站志工，仍然不忘記保護海洋的這分使命，在屠妖節長假的第一天，就來到了Ban Pecah海灘，進行淨灘活動。」

瓜拉古樓六條橋海灘，是霹靂州吉輦縣內，唯一的小沙灘，曾獲得政府撥款提升景點設施，本是一個適合闔家出遊的地方，但沙灘周圍的垃圾，卻讓這片美麗風景失了色。

家長 吳龍水：「我是做統計的，所以發現是菸蒂是最多的。」

家長 李志鏡：「幾乎什麼都有，真的 一大堆都有。」

家長 江秀葉：「一次性的塑料很多，你想不到垃圾會拾到這樣多，覺得不只是環保意識沒有，道德意識也沒有。」

慈濟志工 李美珍：「這邊有垃圾桶嘛 我也不明白，為什麼他們不丟在垃圾桶，怎麼全部丟在海邊。」

家長 梁錦輝：「因為有時候人就是覺得方便性，但是沒有想到長遠的嚴重性。」

突如其來一場雨，打亂了淨灘的節奏，但也讓這分堅持變得更難能可貴，因為有些人冒著雨，也要把垃圾處理完畢。

慈濟志工 李美珍：「本來我以為是撿垃圾，哪裡知道 原來是撿到滿滿的感動，然後我想到我能守護地球，也是這麼有成就感。」

高淵校友親子人文班總協調 李淑玲：「我們用這個團體 團聚的力量，我們讓今天，我們每一個回收的物件，都有它的聲音 可以發出它的聲音，向人類呼救說，請這些東西不要再丟了。」

無論是被遺忘的塑膠片，或是不經意丟棄的包裝袋，68位參與者，拾起了50公斤的垃圾，也在每一次彎腰中，拾起對地球的責任與希望。高淵校友親子人文班

「清淨在源頭 由我做起。」

