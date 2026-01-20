高港迎接今年首艘首航郵輪 三井海洋郵輪富士號揭郵輪季序幕

高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接海洋富士號。（圖：高雄港務分公司提供）

▲高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接海洋富士號。（圖：高雄港務分公司提供）

高雄港於今（二十）日上午八時迎接今年第一艘首航郵輪，由日本三井海洋郵輪旗下「海洋富士號」率先靠泊，正式為高雄港揭開新一年度郵輪觀光序幕。高雄港務分公司安排象徵最高規格歡迎的噴水儀式迎船，並致贈船長首航紀念牌，表達對三井海洋郵輪的誠摯歡迎。海洋富士號於今日下午五時離港，續航前往安平港。

高雄港務分公司說明，三井海洋郵輪隸屬日本三大航商之一的商船三井集團，為商船三井株式會社旗下郵輪品牌，目前營運日本丸號及海洋富士號兩艘郵輪。其中，日本丸號曾於一一二年十二月三十一日首度靠泊高雄港旅運中心，與港市共同迎接新年；而海洋富士號前身為璽寶郵輪奧德薩號，曾於一一三年三月三十日首航高雄港，完成最後一次航行後重新整裝，以嶄新日式風格再度亮相，重返高雄，別具意義。

高雄港務分公司表示，海洋富士號總噸數約三萬二千噸，船長一百九十八點二公尺、船寬二十五點六公尺，載客數四百五十八人。全船配置套房型客艙，並以接近一比一的船員與旅客比例，展現細膩周到的日式服務精神。

該航次以日本籍旅客為主，共計一百八十九人。為歡迎郵輪旅客蒞臨，高雄港務分公司攜手高雄市政府海洋局，安排原住民迎賓表演，並邀請旅客參與互動舞蹈，展現高雄港熱情活力與臺日友好情誼。

此次航程自日本那霸啟航，於一月二十日至二十二日依序首航靠泊高雄港、安平港及臺中港，展開為期七天六夜的海上旅程。海洋富士號今年將於一月與十月造訪臺灣，串聯基隆、蘇澳、臺中、高雄、安平、澎湖及花蓮等七大港口，彰顯臺灣於東亞郵輪航線的重要地位，並為國內觀光產業注入新動能。