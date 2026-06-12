高溫下長者險釀意外！民族路派出所暖心「協助老翁平安返家」

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熱心員警攙扶老翁到派出所休息。（圖／記者 戴昱弘翻攝）

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】臺北市大同分局民族路派出所警員邱振嘉日前擔服日間值班勤務時，發現派出所對角一名8旬老翁疑似身體不適，在路口徘徊且步履不穩，立即主動上前關懷並攙扶至派出所休息，成功避免意外發生，暖心舉動獲得家屬與民眾肯定。

據了解，當時正值午後高溫時段，老翁已年逾80歲，獨自在烈日下行走多時，疑因天氣炎熱加上體力透支，導致頭暈無力、站立不穩，不時以手扶牆支撐身體，險些跌倒。邱員執勤時敏銳察覺異狀，立即趨前關心，並將老翁攙扶至派出所內吹冷氣休息，同時提供飲水並耐心詢問身體狀況。

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老翁向警方表示，自己外出散步途中突然感到頭暈及四肢無力，一時不知如何是好。經過短暫休息與補充水分後，老翁氣色逐漸恢復，精神狀況也明顯好轉，頻頻向警方表達感謝之意。警方隨後聯繫家屬前來接返，讓老翁平安返家休養。

大同分局表示，隨著高齡化社會來臨，警方除肩負維護治安與交通安全職責外，也扮演守護民眾安全的重要角色。若民眾發現身旁長者有身體不適、疑似迷途或需要協助情形，可立即撥打110或119尋求協助，警方及相關單位將第一時間提供必要援助。

民族路派出所警員邱振嘉。（圖／記者 戴昱弘翻攝）

大同分局指出，邱振嘉員警主動關懷、即時協助長者脫離危險，不僅展現警察為民服務的精神，更彰顯警察溫暖親民的一面，足為同仁表率，值得肯定與嘉許。

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