高溫不退 智利野火失控20死

南半球現在正是夏季，南美洲的智利，受到高溫和強風助長下，全國各地30多起野火，最嚴重的兩個地區，宣布進入緊急狀態，當局派出4000名消防員、還有軍隊也進駐災區，但是延燒數天來，火勢依然是失控狀態，至少20人喪命、還有上千棟房屋毀損，糟糕的是，高溫預警天氣還會繼續熱下去，而且新的火災也不斷竄出，災情恐怕會進一步攀升。

從衛星影像看到、智利比歐比歐地區、原本櫛比鱗次的社區、在火災過後，變成一片焦土、讓人怵目驚心

民眾 孔特雷拉斯：「所有東西都是混凝土做的，混凝土柱子下面有巨大的基座，根本承受不住高溫 太可怕了。」

智利中部和南部部分地區發布了極端高溫預警，預計氣溫將高達攝氏37度，全國各地發生30多起野火，

智利總統 波里奇：「從瓦巴萊索到比歐比歐地區，南至阿勞坎尼亞地區，我們仍然處於高溫預警狀態。」

目前約4000名消防員投入滅火，但還有新的火災爆發，災情可能會進一步攀升。

