高溫也殺不死！廚房「3大隱形毒物」傷肝腎 醫示警：粉末結塊快丟
記者鄭玉如／台北報導
囤積已久的舊物，恐是加重身體負擔的隱形推手。功能醫學醫師歐瀚文提到，年節打掃廚房時，應注意「黴菌毒素、重金屬」兩大類環境因子，並分享家中3大隱形毒物，包括粉狀與乾貨類、油脂與堅果類、鍋具與容器類，以粉狀食品為例，容易滋生黴菌毒素，即使經高溫烹煮仍無法破壞，吃下肚恐傷肝、腎。
歐瀚文在臉書粉專分享3大斷捨離原則，首先是「粉狀與乾貨類」，台灣氣候潮濕，花生粉、辣椒粉、咖啡粉、香料粉及中藥材等食品開封太久，容易滋生黃麴毒素或赭麴毒素，這類黴菌毒素頑強，就算經過高溫烹煮也無法破壞，進入體內可能傷肝、傷腎，一旦發現粉末「結塊、變色或有霉味」，應立刻丟棄。
第二是「油脂與堅果類」，包括堅果糖、炸物所剩的油、開封半年的食用油，油脂接觸空氣氧化後，會產生自由基與過氧化物，吞下肚像是在身體裡點火，造成慢性發炎，甚至破壞血管健康，假若聞到一股「油耗味」，表示油脂已經敗壞，不要再食用。
第三種是「鍋具與容器類」，若發現不沾鍋塗層剝落或有深刮痕，恐釋放全氟化合物（PFAS），甚至是鋁等重金屬，另外，也應檢查「美耐皿、塑膠盒」，注意表面是否霧化、有刮痕，因損壞處容易藏汙納垢，遇熱時可能釋出塑化劑與環境荷爾蒙。
歐瀚文建議，民眾採買年貨時，掌握「買小不買大，買鮮不買俗」原則，選擇小包裝，尤其是堅果、花生粉、果乾類，最好單次、在一週內食用完畢，另外，盡量選擇能看見內容物的真空包裝，避免買到散裝、來源不明的乾貨，降低重金屬殘留的風險。
15年研究證實！常吃「1食物」防血栓、護骨頭 營養師：日本老人早餐必吃
養生男「不碰澱粉」狂吃肉增肌！健檢驚「腎功能剩一半」 醫揪2傷腎關鍵
一堆人踩雷！雞蛋別再放冰箱門邊 醫揭「正確保存法」
過年送禮不送胖！營養師激推「6類健康禮盒」：這款幾乎沒熱量
