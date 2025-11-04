高溫假有望成真？預計年底送審 勞團呼籲同步研議「低溫假」
氣候變遷下極端高溫頻傳，立法院交通委員會於昨（3日）針對《氣象法》修正草案，將「高溫」納入災害性天氣，未來可依中央氣象署發布的「高溫特報」配套勞工高溫假或調整出勤規範。不過勞團認為，寒流衝擊不亞於熱浪，建議政府應同步研議「低溫假」制度，全面保障勞工健康。
高溫納入災害性天氣 修法預計年底送審
立法院交委會指出，此次修法將高溫納入災害性天氣，未來中央氣象署發布高溫特報後，相關單位可依此制定「高溫假」、出勤津貼或其他防暑措施。修正草案預計於11月預告，預計年底前完成初步審議，後續送行政院審查。
目前由中央氣象署所訂定的高溫資訊標準為，氣溫達36度以上為黃色燈號、37度橙色燈號、38度以上且持續3日以上為紅色燈號。未來修法後，各部會與地方政府可依照燈號或特報制定更細緻的作業規範。
勞工防熱危害 高溫假仍需多方共識
對於「高溫假」是否正式實施，勞動部職安署張國明組長表示，明訂高溫標準、發布高溫特報，對勞雇雙方來說有預警機制，也有明確的標準可遵守。但放假需企業、經濟部與勞工三方共識，勞工也未必想放沒有薪水的高溫假；且目前全世界尚無國家實施高溫假制度。勞團則建議，低溫假也應納入討論以完整涵蓋極端氣候對勞工的影響。
勞團促納「低溫假」 盼通盤檢視極端氣候影響
據《聯合報》報導，台灣勞工陣線協會祕書長楊書瑋指出，寒流低溫造成的職業傷害與健康風險同樣嚴重，呼籲政府在修法時應將「低溫假」一併納入討論，建構完整的氣候防護制度。他強調，修法方向應著重如何讓勞工的工作空間避開危害，而不是給假。
