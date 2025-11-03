高溫假有望？醫師曝「人體石鍋拌飯」原理：待1小時恐沒命

面對台灣高溫天數越來越多，立委們提案修正《氣象法》，不少人也希望未來可以放高溫假。（示意圖／資料照）

鑒於台灣高溫天數逐漸增加，有立委提案修《氣象法》，希望將「高溫」納入災害性天氣，讓各單位可依此擬訂高溫出勤標準。對此，北市聯醫醫師姜冠宇分析，當環境接近人體的核心溫度，人體就無法散熱了，「一般來說外頭35度以上，待個一小時就要小心沒命了」。

姜冠宇在臉書粉專發文表示，當環境接近人體的核心溫度，人類就成了活的石鍋蓋飯「無法散熱」，一般來說外頭35度以上，待個一小時就要小心沒命了，台灣溫度高、濕度高，因此應該納入考量；姜冠宇指出，高溫假除了戶外工作的限制之外，也要重視室內工作的條件，如果室內沒有空調等足夠散熱條件，風險和戶外工作是一樣的，過去就曾有保全在職場連續職殤的案例。

廣告 廣告

姜冠宇提到，極端氣候不只有刻板印象中的熱中暑，更多的是很多人在環境溫度適應不良之下，骨髓相對的缺水、缺血液供應，導致淋巴球和抗體等免疫系統的品質偏弱，「如果你到現在還沒有隨時補充水分的習慣，你可能會比別人衰退的快，造成我們人口不只老，還變得脆弱」。姜冠宇坦言，維持舒適溫度和充足水份，是眼前適應氣候變遷必然的兩大個人準備方向。

針對立委提案修正《氣象法》，在災害性天氣定義上新增高溫，交通部說明，由於各界意見多，預計本月可預告草案，並有2個月預告期，送交通部通過後報給行政院。

更多中時新聞網報導

老蕭獻聲孝親獎「傳遞孝順力量」

美聲天后坣娜病逝 享年59歲

林逸欣生日音樂會 尪當總監放閃