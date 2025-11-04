即時中心／顏一軒、陳治甬報導

立法院交通委員會近期針對《氣象法》修正草案進行討論，研擬施行「高溫假」政策的可行性。對此，行政院長卓榮泰今（4）日受訪時表示。目前勞動部已經有高溫作業的注意事項指引，旨在保障勞工安全，而勞安與人權是「高溫假」討論的核心工作。





今早8時52分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。

記者提問，《氣象法》本月預告修法草案，未來是否有望放高溫假？而勞團則建議低溫假也要一併列入討論，請問院長回應？

對此，卓榮泰回應，目前勞動部已有高溫作業的注意事項指引，就是在保障勞工的安全，希望他們在一個安全、舒適的環境當中從事各類生產；至於進一步的討論，目前包含醫學上對人類、人體的影響，以及氣象學對氣候的適應等，都還要再做進一步的討論；但總結一句話，就是勞工的安全跟人權是在整個討論當中核心的、中心的工作。







原文出處：快新聞／高溫假有譜？ 卓榮泰這樣說

