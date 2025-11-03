高溫假有譜？氣象署本月預告修法 研擬納入災害性天氣

明天天氣如何？ 週二(04日)華南上空持續會有水氣東移，甚至到週三(05日)上半天都還有影響，苗栗以北到宜蘭、花蓮等地以及中部山區有機會斷斷續續的出現短暫陣雨，雨量都不大，但是一整天都有可能下雨，外出要記得攜帶雨具，最快可能要等到週三的下半天以後隨著中高層短波槽東移出去後，才有較乾的空氣開始移入，降雨才會逐漸減少。至於中南部平地以及台東地區受影響較小，大致還是一個多雲的天氣，中彰一帶以及台東地區可能偶爾還有零星的漂雨，到了雲林往南就逐漸可以看到陽光，南北之間的天氣差異還是比較明顯，南來北往的朋友要多加注意。 溫度方面也是南北有較大的差異，週二(04日)在苗栗及以北到宜蘭一帶白天高溫大致在21-24度左右，宜蘭及北海岸一帶更可能只有20度上下。花東地區白天高溫24-28度，中部的台中到嘉義高溫28-30度，南部地區的高溫則仍有30度以上，南北之間的溫度落差會比較明顯。夜晚清晨在北部、東北部、東部空曠地區低溫有機會降到17-19度，中部空曠地區低溫18-20度，南部及東南部空曠地區低溫則是在19-21度左右，中南部的日夜溫差持續較大，早出晚歸的朋友要多加注意。週三(05日)白天在北部、東北部、東部高溫稍有回升但幅度很小，仍是一個北東部較偏涼，中南部日夜溫差大的情況。 真正天氣要更為好轉、溫度逐漸回升要等到週四(06日)之後，一直到週末期間(08-09日)因為東北季風減弱，加上受到西風高壓脊以及較乾的空氣影響，各地天氣大致穩定，迎風面地區的降雨也會越來越不明顯，陰雨了一段時間的北部、東北部、東部終於可望見到太陽較長時間露臉的機會。北部、東北部白天高溫也會逐漸回升到26-28度，雖然不是很熱，但是經過一段時間偏涼的溫度後，這樣的回升還是會比較有感，花東地區高溫將回升到28-30度，中南部高溫則可來到30-32度左右。但是夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有20-22度的低溫出現，如果雲量少，輻射冷卻作用較明顯的話，局部單點低溫仍有機會降到20度以下，日夜溫差普遍都會比較大，早出晚歸的朋友要持續注意穿搭的準備。 海鷗颱風預估週二(04日)會逐漸經過菲律賓群島，後續進入南海後繼續往越南移動，由於位置偏南，不會對台灣有威脅，加上後續台灣附近中高層為西北到偏北風，也不利於颱風外圍水氣北上靠近，因此這個颱風對台灣來說沒有明顯影響性。至於在海鷗颱風東南方的另一個低壓擾動，可能在未來幾天逐漸發展起來，預報資料顯示將會是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的前身系統，發展起來後有可能會以拋物線路徑方式移動，但是轉向的位置以及時間仍是對台灣天氣影響程度大小的關鍵，也將是本週的觀察重點，後續預報變化值得密切注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 15 小時前