高溫偷走童年！綠色和平點名環境部：調適增預算

綠色和平等團體21日呼籲環境部須提高預算編列、加強兒少族群抗高溫對策。（林良齊攝）

高溫偷走童年中！據綠色和平21日發布報告指出，但研究中16座近十年新建或改建的熱門特色公園中，有9成時間將導致兒童暴露於熱傷害風險中，且所有公園表面溫度都超過48度，人工草地溫達上看81.6度，一旦接觸恐有立即燙傷風險，呼籲環境部須提高預算編列、加強兒少族群抗高溫對策。

執行該報告的台南應用科技大學環境與應用研究中心副主任楊馨茹指出，該份報告為今年6月至8月期間，赴六都及新竹縣市等8縣市特色公園調查，發現夏季公園白天有9成時間將導致兒童暴露於熱傷害風險中，設施表面更是極高，若接觸恐有燙傷風險。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，國家氣候變遷調適計畫投入數千億元，卻在數百頁藍圖中出現結構性盲點，卻未把「兒少族群」列為氣候脆弱群體，當全球都在關注抗高溫調適時，政府必須正視兒少的需求，重新修訂調適計畫並加速減碳。

台灣基進秘書長吳欣岱表示，高溫正在壓縮孩子的童年，政策不能再慢，能源轉型必須追上孩子長大的速度。台灣好鄰居協會秘書長楊國正則呼籲，環境部設立兒童優先的氣候預算制度，並提供兒童友善的氣候資訊，優先關注兒童的需要和聲音。

兒少代表吳際在記者會上朗讀出給環境部長彭啓明的陳情信，希望政府要重視兒少表意權，讓小孩在總統府氣候變遷委員會有發聲的機會。

綠色和平呼籲，政府要重視兒少表意權，讓孩子在總統府氣候變遷委員會有發聲的機會，提高預算編列、加強兒少族群抗高溫對策，環境部跟經濟部加速能源轉型、減碳進度。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，中央氣象署今年發布多次高溫訊息、更達多次紅燈，而各部會要於2026年5月提出下一期的調適行動計畫，將要求納入以利未來推行。

