高溫多雨紅蔥頭產量減 去年存貨未賣完致價格下跌

趁著天氣涼爽，種植紅蔥頭的農民一早就來田裡除草，為預計1個月後可以採收做好準備。不過今年的紅蔥頭因受去年9月後少雨高溫影響，產量減少約4成，加上早蔥又碰上盤商去年的紅蔥頭存貨多還未銷售完，導致本期收購意願低，出價收購也只有在1台斤15到17元上下，比起往年約22元，造成紅蔥頭量少卻價跌現象。

七股區蔥農張嘉隽表示，「盤商他們收去年就收很多了，所以他們那個庫存還很多銷不出去，去年價格最差也有22塊、20塊左右。」

北門區蔥農曾進祥指出，「去年9月後雨水很少，所以產量減少，所以說農民苦哈哈，收成沒有像去年好，一分地我看賺不到幾千元。」

紅蔥頭的早蔥今年跌價，銷路也有限，為此北門區農會也將在本（2）月8日舉辦農產行銷活動，推出各式紅蔥頭食譜教作，並也推出結合紅蔥頭的加工產品，希望在農曆春節前衝高紅蔥頭的買氣。

北門農會總幹事陳柏凱說明，「把它做成一個即食的像餅乾這樣，讓人家可以喝茶，或是喝酒的時候做的一個下酒料。有一直在媒合很多的加工廠來行銷紅蔥頭，也一直舉辦相關的活動，到時候我們會有一系列關於紅蔥頭做加工的產品來讓參加的消費者品嚐。」

另外除了紅蔥頭，北門虱目魚養殖超過1000公頃，雖然是產季尾聲，目前產地價仍有1台斤60元的池邊價格，屆時也會結合紅蔥頭行銷地方產業，盼能在春節前衝高買氣。