高溫流汗、水喝不夠又愛喝珍奶，腎結石復發風險大增！醫師提醒出現腰痛、血尿別輕忽

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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「那種痛，就像有人拿針一直往腰部猛戳！」32歲王姓廚師日前突然出現劇烈腰痛，不僅痛到全身冒冷汗，甚至連站立都有困難，緊急就醫後發現竟是輸尿管結石復發，且已造成急性腎水腫。

經醫師安排檢查後發現，患者除了有血尿情形，X光影像也顯示左側輸尿管上段被一顆約5×7毫米的結石堵塞，導致尿液無法順利排出，進一步引發輸尿管腫脹及腎臟積水。

結石不大卻痛到受不了，腎臟也跟著積水

亞洲大學附屬醫院豐中分院泌尿科主治醫師劉文斌表示，患者高中時就曾因腎結石接受治療，當時已被提醒要養成多喝水習慣，但多年來仍維持愛喝手搖飲的習慣。

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由於輸尿管本身管徑狹窄，即使是不大的結石，一旦卡住輸尿管，也可能引發劇烈疼痛，甚至造成尿液回堵，導致腎水腫。若延誤治療，嚴重時可能影響腎功能。

體外震波碎石術助排石，免開刀擊碎結石

醫療團隊隨即安排患者接受「體外震波碎石術」，利用高能量震波從體外精準聚焦至結石位置，將結石震碎成細小顆粒，再隨尿液自然排出體外。

整個療程約40至60分鐘，不需開刀也沒有傷口。患者隔天即順利排出碎石，一週後回診追蹤時，原本腫脹的腎臟已恢復正常，症狀明顯改善。

珍奶、濃茶當水喝，增加結石風險

進一步了解生活習慣後，患者坦言自己平時幾乎每天喝珍珠奶茶、紅茶等手搖飲，且經常把飲料當成白開水飲用。

劉文斌指出，夏季是泌尿道結石好發季節，尤其廚師、工地工人、外送員等長時間處於高溫環境的族群，若大量流汗卻沒有及時補充水分，尿液會變得濃縮，增加鈣、草酸及尿酸等物質沉積形成結石的機會。

此外，手搖飲、濃茶與部分咖啡飲品可能含較高糖分與草酸，也可能提高草酸鈣結石發生風險。

預防腎結石，每天至少喝2000至3000c.c.白開水

劉文斌提醒，預防結石最重要的關鍵就是充足補水。一般成人每天建議攝取2000至3000c.c.白開水，若工作環境炎熱、容易流汗，飲水量更應增加。判斷是否喝夠水，可觀察尿液顏色，若呈現淡黃色或接近透明，通常代表水分補充較充足。

飲食方面則應減少高鹽、高糖飲食，並避免過量攝取高草酸食物，例如菠菜、巧克力、堅果及濃茶等，同時維持適量鈣質攝取，有助降低草酸吸收。若出現突發性腰部劇痛、血尿、噁心嘔吐或排尿疼痛等症狀，應盡快就醫檢查，以免延誤治療造成腎功能受損。

FAQ

Q1：腎結石最典型的症狀是什麼？

最常見症狀為突發性劇烈腰痛或側腹痛，疼痛可能延伸至下腹部或鼠蹊部，同時可能伴隨血尿、噁心、嘔吐、頻尿或排尿疼痛。

Q2：手搖飲真的容易造成腎結石嗎？

手搖飲本身不一定直接造成結石，但若長期以含糖飲料取代白開水，加上攝取過多糖分與草酸，且飲水不足，就可能增加腎結石風險。

Q3：一天要喝多少水才夠？

一般成人建議每日飲用約2000至3000c.c.白開水；高溫工作者、運動量大或容易流汗的人則需增加飲水量。

Q4：腎結石一定要開刀嗎？

不一定。較小的結石可能自行排出；若結石卡住輸尿管或引發症狀，可考慮體外震波碎石術。較大或位置特殊的結石，才可能需要內視鏡或手術治療。

Q5：哪些人是腎結石高危險群？

經常喝飲料少喝水、長期處於高溫環境工作、有結石家族史、肥胖、高鹽飲食，以及曾罹患腎結石者，都是高風險族群。

Q6：如何預防腎結石復發？

養成足量飲水習慣、減少含糖飲料、避免過鹹飲食、適量攝取鈣質、維持規律運動及定期追蹤檢查，都是降低復發的重要方法。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

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