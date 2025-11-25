高溫火場無人機空拍直擊 烏樹林「垃圾山」滅火最新影像曝光
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市無人機隊近年在火災、水域搜救、地震等重大災害中屢次發揮關鍵功能。消防局表示，無人機隊已導入 AI 影像辨識，可在邊緣端即時分析畫面、自動判識溺者，是全國少數具備 AI 端運算的消防應用，象徵台南在智慧防救災上的持續進展。
後壁烏樹林暫置場「垃圾山」火警備受外界關注，由於現場溫度過高、不易靠近中央火點，無人機便成為空勘主力，機器人加入「打火兄弟」行列協助救災。空拍畫面顯示消防布水線全力灌救情形，協助掌握第一手狀況。環保局與消防局也評估採取輪班灌水方式，以維持滅火能量不中斷。
目前台南市配置20架無人機，部署於義消通訊中隊、特搜大隊與各救災大隊。消防局表示，後續會持續爭取中央資源，強化設備並提升 AI 分析能力，讓救災行動更安全、效率更高。
台南無人機隊自2020年成立以來，已有54位警消取得民航局高級操作證，並由救災救護指揮中心統一派遣，建立起成熟的支援模式。無人機協助範圍涵蓋建物火警、雜草火警、水域搜溺、火調勘查與地震災情。與成大合作的 AI 模組自2024年11月啟用後，可在遙控器端即時辨識並提醒，大幅提升水域搜尋效率。
消防局指出，在雜草火警處理上，今年截至10月已有163件動用無人機空勘，協助指揮官判斷火勢延燒方向、挑選適合路線進入火場，提升阻隔與滅火成效。水域搜溺部分，今年執飛84件，曾文溪與多處大排都成功靠無人機定位溺者，搜尋效率明顯提升。
今年1月地震發生時，無人機隊也在第一時間派出9名飛手前往楠西與玉井空拍回傳影像，協助災害應變中心迅速掌握受損情形。
市長黃偉哲表示，未來仍會持續推動無人機在損害評估、物資投擲、災區通訊等功能的應用，期望在各類災害中提供前線更可靠的技術支援。
