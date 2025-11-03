高溫納災害性天氣 放假有譜

受極端氣候衝擊，高溫天數逐漸增加，立委提案修正《氣象法》將「高溫」納入災害性天氣，各單位可據此擬訂高溫出勤標準。圖為施工現場人員，夏天時在高溫下不辭辛勞投入作業。（本報資料照片）

受極端氣候衝擊，高溫天數逐漸增加，立委提案修正《氣象法》將「高溫」納入災害性天氣，各單位可據此擬訂高溫出勤標準。圖為施工現場人員，夏天時在高溫下不辭辛勞投入作業。（本報資料照片）

受極端氣候衝擊，高溫天數逐漸增加，立委提案修正《氣象法》將「高溫」納入災害性天氣，各單位可據此擬訂高溫出勤標準，但交通部尚未提出修法草案。交通部3日表示，贊成高溫假的方向，中央氣象署預定本月預告草案，待預告期滿、交通部報請行政院審查、核定，最快明年完成立法。

民進黨立委李昆澤等20人提案修正《氣象法》，在災害性天氣定義上，除颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風、乾旱等天氣現象，另新增「高溫」。交通部則建議，考量近年「熱帶性低氣壓」造成重大災害，將其一併納入。

李昆澤引述衛福部統計，113年7月熱傷害人數1204人，比110年的423人增加近3倍。他強調，各國都將高溫納入職業風險，台灣也必須跟上。

交通部常務次長林國顯指出，交通部贊成此方向，草案預告後，納入各方意見，預計11月預告，2個月預告期後報交通部。但是他說，高溫假應該不會像颱風假放一整天，而是斟酌情況給予休息、通風、補水、出勤津貼等方式調適，各單位要怎麼作為，還要看人事單位與政府部門的考量。

氣象署長呂國臣說，夏天時間越來越長、玉山溫度年年創新高，顯示全球暖化過程中，台灣也不例外，氣象署已與國健署、中研院合作，針對熱傷害進行分析，找出容易發生的地區。

國民黨立委洪孟楷質疑，以前氣溫35度就算熱，現在飆到40度比比皆是，現在颱風假有明確指標，高溫假有沒有標準？幾度算高、該如何放假，氣象署應有所說明。

呂國臣表示，目前氣溫36度為黃色燈號、37度為橙色、38度為紅色，各單位面對高溫的配套措施都不一樣。他說，高溫對各行各業的影響不同，修法將高溫放進災害性天氣是第一步，相關單位要調適就有法源。

修法通過，未來就可以發布「高溫特報」。目前的高溫資訊只有針對大區域，高溫特報則會到鄉鎮市區的尺度、也會逐小時預報。

此外颱風該不該放假，可說已超過氣象專業，成為「政治學」，地方首長決策須承受民意壓力。洪孟楷質疑，既然地方首長最大的決策依據，是氣象署提供的風雨預測，是否該把颱風假的決定權還給中央？

呂國臣坦言，停班停課的決策困難，氣象是考量因素之一，但單純看雨量和風力，地方還要評估生活圈、水電維生等環境因素，這不是氣象署可以判斷，仍須由各縣市首長決定。