高溫迷途危機！失智老翁獨坐路旁 建成派出所警暖心救援

【警政時報 戴昱弘／台北報導】炎炎正午的高溫下，大同區一名高齡失智老翁獨坐街邊，狀況令人憂心。大同分局建成派出所日前接獲民眾報案，指稱有老翁疑似迷途，需要警方協助。巡邏員警張峻瑋獲報後立即趕往現場，以迅速而溫暖的行動守護長者安全。

經了解，老翁原欲前往附近診所看診，卻因酷熱天氣及失智症狀發作，逐漸迷失方向，在街頭徘徊許久後體力不支，只能癱坐路旁。所幸熱心路人即時報案，避免危險擴大。

員警將老翁帶返所休息並補充水分。（圖／記者 戴昱弘翻攝）

張員到場後先關懷老翁身體狀況，擔心高溫恐引發中暑，便立即將其載回派出所休息、吹冷氣並補給水分。惟老翁因失智無法清楚表述姓名，也未攜帶證件，張員遂細心查看其穿著與物品，最終在拐杖上發現貼有聯絡電話的小標籤，成功連繫上家屬。

老翁兒子趕抵派出所後，見父親平安無恙，放下心中大石，並向員警表達由衷感謝。警方的細膩處置，不僅化解一場可能的危機，也讓迷途長者順利與家人團聚。

建成派出所警員張峻瑋。（圖／記者 戴昱弘翻攝）

大同分局表示，警方肩負守護市民安全的責任，無論是突發事件或民生大小事，都會以熱心、耐心與責任心協助市民。分局也呼籲，高齡失智長者外出時應有家屬陪同，並可在身上附帶聯絡資訊，以降低走失風險；若民眾遇到緊急或需要協助的情況，可隨時撥打110求助，警方將提供最即時的協助。

