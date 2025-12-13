高溫、高票價夾擊 烤驗世足賽

2026美加墨世足賽抽籤分組與賽程全部出爐，但球員在場內比賽面臨北美盛夏高溫「烤」驗，國際足總（FIFA）宣布每個半場都將強制實施「補水暫停」，希望降低球員遭受熱傷害的風險。也有球迷團體炮轟透過各國足協販售給死忠球迷的門票，價格比上屆貴了快5倍，呼籲FIFA重新協商訂出合理票價。

除了公開販售的管道，FIFA將8％的門票分配給各國足協，再透過官方球迷團體或忠誠度計畫，賣給各國最死忠的球迷。從德國足協公布的價位表，不同小組賽的門票從180到700美元不等，決賽最低票價4185美元，最高則達8680美元。

球迷團體「歐洲足球支持者協會」（FSE）指出，根據目前掌握的資訊，若一位球迷要在明年世足賽支持自己的球隊，從第1場一路看到決賽，至少得花費6900美元，約為新台幣21.5萬。FSE抨擊這種天價是「背叛球迷」，呼籲FIFA立即停止售票，與各方協商訂出合理票價。

至於在FIFA官網販售的門票，FIFA在9月表示價格範圍從小組賽最便宜60美元到決賽最貴6730美元，卻因首次採浮動票價而迅速飆漲。這也讓美國足球官員7年前申辦世足賽時，提出要在賽事初期提供數十萬張21美元門票的承諾變得可笑。

世足高溫是另一個問題，根據美國國家海洋暨大氣總署的數據，美國6至8月的平均溫度，已經比1930年高了攝氏1.05度。今夏在美國舉辦的俱樂部世界盃，不少比賽現場氣溫達到華氏100度（攝氏38度），就讓眾多球星叫苦連天。

儘管FIFA祭出多項因應極端熱浪的措施，包括比賽中更多的暫停、場邊放更多飲水，還有在球隊板凳區旁放置降溫風扇，成效仍舊有限。英超切爾西的阿根廷前鋒E.費南德斯就說：「有一場比賽我甚至得躺在地上，因為真的頭暈，在這種溫度下比賽是非常、非常危險的。」

氣象專家曾呼籲FIFA移動賽程避開酷夏，但實務上顯然有困難。FIFA諮詢教練與轉播單位後，日前宣布在每個半場踢到第22分鐘時，強制執行3分鐘的「補水暫停」，明年世足賽、世俱盃都適用。此暫停最早從2014巴西世足賽開始出現，但原本要氣溫、濕度達標才會實施。