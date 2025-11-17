高灘處整建山佳河濱公園 棒壘球、遙控賽車場全新亮相
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
為優化新北市樹林區山佳河濱公園的運動休憩空間，新北高灘地工程管理處啟動園內棒壘球場與遙控賽車場整建計畫，工程於10月完工，並於昨（16）日舉辦競賽活動正式啟用。此次工程將棒壘球場A座與遙控賽車場重新配置，使兩空間完全獨立、不再互相干擾，大幅提升了整體使用的安全與品質。
高灘處處長黃裕斌表示，過去棒壘球場左外野與遙控賽車場重疊，帶來使用風險。此次整建針對該區域設施全面優化，共投入1,019萬元經費，改善面積達6,521平方公尺。透過重新配置場域和利用周邊綠地，有效調整動線與安全距離。
黃裕斌進一步說明，完工後的遙控賽車場導入新式賽道設計，並劃分初級與進階兩個區域。此設計旨在滿足不同玩家的需求，兼顧休閒體驗與競技玩家，提升了賽車場的專業度與趣味性。
黃裕斌同時指出，工程期間高灘處多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線形及防撞緩坡配置，確保場地貼近使用者期待。經車友試跑回饋，新賽道路面平整、分隔彈性高，可靈活變換賽道，提升了操控樂趣。新場地並與鄰近的山佳遙控越野賽車場形成多元的活動場域。
高灘處表示，改善後的山佳棒壘球場A座與遙控賽車場，將為樹林區市民提供更優質的戶外運動環境。高灘處誠摯邀請民眾前往體驗全新的休憩空間與欣賞河濱景色。民眾可搭乘台鐵至山佳車站下車後，步行約500公尺即可抵達園區。
照片來源：新北市政府高灘處提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
臉書遭匿名賣超燃脂組合是「假的」！ 嘉市農會：已報警調查
近日臉書Reels出現1則短影音廣告，以嘉義市農會名義，販售羽衣甘藍、牛油果等「超燃脂組合」，讓許多網友心動，紛紛留言詢問「請問要怎麼訂貨？」嘉義市農會鄭重聲明是遭冒名在網路平台販售商品，已經向警方報案，依法追究相關民事與刑事責任，請消費者勿上當受騙。自由時報 ・ 8 小時前
運鈔車浮洲橋「大撒幣」！整袋硬幣散落橋面 新北警幫封路撿拾
運鈔車浮洲橋「大撒幣」！整袋硬幣散落橋面 新北警幫封路撿拾EBC東森新聞 ・ 8 小時前
台中深夜聚眾鬥毆釀1傷 警逮5人送辦
（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市西屯區今天發生聚眾鬥毆案，警方說，據報出動24名員警到場，逮獲5名嫌疑人，並將遭棍棒毆傷的民眾送醫，全案依傷害、聚眾鬥毆罪等移送台灣台中地方檢察署偵辦。中央社 ・ 6 小時前
台東市公所出現假冒官方帳號詐騙 市長陳銘風籲切勿提供個資
近日台東市公所接獲多位市民反映，有不明人士透過各種管道，以邀請加入台東市公所LINE群組或以假冒市公所名義的臉書專頁發布課程通知為名，要求民眾填寫個人資料。對此，市公所嚴正澄清，市公所並未成立任何LINE群組，也沒有辦理任何需提供個資的課程，請市民務必提高警覺，避免受騙。自由時報 ・ 6 小時前
三重男子路倒身亡 身上有大面積挫傷身分待查
新北市三重區驚傳男子路倒失去意識，晨運民眾發現報案，警方到場，發現失去呼吸心跳，到院仍不治，目前警方採集身分緊急比對，進一步釐清身分，因男子身上沒有證件，且背部大面積挫傷，不排除從樓上墜落或疾病路倒身亡，擴大過濾監視器，不排除任何可能。今天上午6時許，早起晨運民眾途經三重區文化南路10巷一帶，發現一自由時報 ・ 8 小時前
西班牙西北部 野火灰燼汙染水源
西班牙 加利西亞地區在夏季野火重創後，隨著秋季降雨，帶來了另一場危機，雨水將灰燼沖入溪流與地下水層，汙染擴及數十個城鎮，最嚴重的區域，居民甚至必須仰賴志工送水維生。 沿著山路，穿梭在被燒毀的村落中...大愛電視 ・ 22 小時前
新北支援宜蘭鳳凰颱風災後環境復原 助災區恢復正常生活步調
「鳳凰颱風」影響宜蘭縣蘇澳、南方澳一帶，造成多處淹水災情，新北市環保局自11月13日起啟動跨縣市支援機制，連續4日出動鏟裝機10輛、卡車10輛及抓斗車5輛，共計動員29名人力前往宜蘭協助環境復原工作，支援4日共計清理1,238公噸災後廢棄物，協助宜蘭恢復正常生活步調。環保局長程大維表示，颱風過後的清理工作分秒必爭，各縣市必須同心協力才能快速恢復市容，新北與宜蘭長期於環保業務推動上保持良好合作關係，宜蘭縣環保局許嘉琦局長更曾是新北團隊的一員，因此市府在接獲支援需求時，第一時間整備機具與人力，一早出發、下午立即投入作業，全力協助受災地區環境復原。程大維指出，此次支援任務以清除受災住戶就地排出的家具與廢棄物為主，協助民眾儘速整理居家環境，看到大家早出晚歸在災區持續作業，充分展現環保夥伴「哪裡需要就往哪裡去」的精神。環保局強調，颱風過後恢復市容整潔是環保單位的首要任務，各縣市環保局平時保持緊密合作，必要時即時提供支援量能，期盼共同守護市容環境，讓民眾能盡快回到安心、舒適的生活。更多新聞推薦 ● 台南交通罰單預算嚴重超收 議員痛批市府把市民當提款機台灣好新聞 ・ 6 小時前
石崇良宣布本周擴大抽查蛋 盧秀燕肯定食安處主動查獲
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，限令禁止移動與上架，卻疑似因短暫解除移動管制，誤以為可恢復出貨，被台中市食安處查獲轄內龍忠蛋行有芬普尼蛋，再度通報中央與彰化縣政府；衛福部長石崇良強調，在限制問題畜牧場的雞蛋一律不得上架的情況下，仍發生此類事件，確實需要進一步釐清責任，現由台中市衛生局查明。台中市長盧秀燕今（17）...匯流新聞網 ・ 7 小時前
本週三會鄭麗文！黃國昌三句不離民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌昨日證實本週將與國民黨新任主席鄭麗文會面，表示雙方正在溝通場地、時間與具體細節，「基本上會全程公開」。今（17）日受訪時表示，目前預定時間是本週三下午，目前雙...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
早產不是病 醫：早產兒也可以頭好壯壯
中國醫藥大學新竹附設醫院開院截至今年10月底，已經接生8374位新生兒，其中早產兒佔713位，第一次舉辦早產兒回娘家，溫馨熱鬧。早產兒父母親感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。副院長沈名吟和兩位主任也代表醫院感謝家長對團隊的信任，看到孩子們都獲得很好的照顧，鼓勵家長繼續生小孩！傅小姐回想起寶貝30週就出生、出生體重只有1408公克，花了一個多月脫離呼吸器、氧氣，喝奶時卻常常掉血氧，醫療團隊從出院前幾週就陪爸媽練習觀察血氧變化、調整餵食節奏，出院時還租借血氧機回家、戰戰兢兢盯著血氧機看，幸好後來發現寶貝親餵時，血氧居然不會掉，體重也穩定成長，於是改成全親餵、放心退掉血氧機，孩子也健康長大。現在已經三歲半，如今定期返院追蹤，各項發展皆正常，無需早期療育課程。兒科主任陳思融說，「父母的懷抱就像神奇的良方，親餵更是最佳的口腔肌肉訓練，就算沒有母乳哺餵的家長，肌膚接觸的溫度、氣味與親密感，也能讓寶寶更平穩進步。」兒科主任陳思融表示，早產的原因多樣，除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今仍難以預防。因此，定期產檢與選擇具備新生兒加護能力的醫療院所生台灣好新聞 ・ 6 小時前
企排》女排3女帥史上最多 當年孤軍奮戰的鄧衍敏：不孤單了
企業排球聯賽邁入第21年，本季女排4隊中竟有3隊由女性擔任執行教練，寫下史上新高！其中以臺北鯨華鄧衍敏資歷最深，她同時也是2026名古屋亞運中華女排總教練；27歲的邱雅慧則第一次接掌新北中纖兵符。鄧衍敏笑說：「比起我當菜鳥教練的時期，雅慧真的穩重成熟太多了！」TSNA ・ 22 小時前
三接工程遭指浮報預算 法務部：支持檢察官依法徹查
（中央社記者王揚宇台北2025年11月17日電）立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議」等議題，進行專題報告。法務部表示，針對中油三接是否涉及浮報工程款案，刻由檢察官依法偵辦，支持檢察官依法定程序徹查事實。媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，經濟部長龔明鑫11日表示，過去曾有落選廠商檢舉，當時經濟部政風單位調查結果並無不法，但既然現在媒體提出新事證，政風單位將重啟調查。立法院司法及法制委員會今天邀請鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。法務部所提書面報告指出，針對中油三接是否涉及浮報工程款案，刻由檢察官依法偵辦，法務部對於具體個案不干預、不介入、不指導，支持檢察官依法定程序徹查事實。法務部接著表示，台灣台北地方檢察署日前接獲告發狀，已依規定分案偵辦。另，立委於114年11月13日召開記者會所提交的檢舉函，法務部也於同日函轉檢察機關參辦。檢察官對於任何個案均秉持客觀、公正執法態度，及毋枉毋縱、有據必查的原則，全力查辦。至於近年來國營事業貪瀆案件查處成效，法務部中央社財經 ・ 7 小時前
高市早苗讓中國跳腳後民調創新高 卓榮泰：我非常羨慕
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前表示，台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其發言引發中國跳腳。不過，其民調支持度達69.9％，比10月剛就任首相時增加5.5％，再創新高。對此，行政院長卓榮泰今（17）日直言，「我非常的羨慕，我們會努力。」他也說，台日不僅在產業經濟、文化旅遊上交流，也致力在印太地區的和平穩定，形成一個安全屏障。 卓榮泰今上午出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，並致詞表示，台灣跟日本地理上不遠，感情上更近。他提及，當政府還在對馬太鞍溪堰塞湖進行各種觀測時，日方贈送來的先進儀器，可以第一手掌握狀況，並讓光復鄉民、50萬名志工的安全得到保障。 行政院長卓榮泰出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」並與與會的台日人士合影。 圖：張良一/攝 卓榮泰提及，前駐日代表謝長廷日前獲得日皇授勳，並且由高市早苗協助頒發證書，這對台灣國人是莫大榮幸。他並感謝日方能夠重視過去多年來促進雙方外交、人民跟各種交流之間的謝大使在日方工作的努力。 卓榮泰也說，感謝高市早苗不僅促成這一次的頒發授勳，且其最近在日本國內獲得極大的人民支持，支持率相當、相當的高，「我非新頭殼 ・ 5 小時前
碳酸鋰價格看漲，贛鋒鋰業稱明年或破15萬人民幣/噸，中港鋰業股盤中上漲
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，週一中港兩地鋰業股紛傳漲聲，贛鋒鋰業方面聲稱碳酸鋰價格有機會突破15萬元人民幣/噸。贛鋒鋰業董事長李良彬據稱在週日表示，2025年全球碳酸鋰需求由145萬噸上調至155萬噸，若明年需求增速超30%，價格可能會突破15萬元人民幣/噸。週一盤中，贛鋒鋰業港股(1772 HK)上漲8.3%，A股(002460 CH)上漲7.4%；天齊鋰業港股(9696 HK)上漲7.7%，A股(002466 CH)上漲9.5%；盛新鋰能(002240 CH)上漲10%。週一盤中廣州期交所的碳酸鋰期貨主力合約漲8.2%，報94,480元人民幣/噸。紫金天風期貨研究報告指稱，近期碳酸鋰期貨震盪上升，主要受兩個短期因素支撐，包括傳統旺季背景下產業鏈去庫速度加快、江西地區雲母礦因環保和安全監管趨嚴導致開採成本上升的預期等。不過，中期供需格局轉弱的壓力正在積累，或局限之後價格上升空間。財訊快報 ・ 5 小時前
預測颱風假翻車「承諾請雞排」放鳥 他再發文道歉：我不是台大的
該名網友表示，當初因個人情緒低落，一時衝動在匿名平台上發文，未料引發誤解與校園混亂，對此深感抱歉。他強調將承擔責任，並表示「匿名並非免責」，承諾不再犯下類似錯誤，盼事件至此告一段落。他在文中寫道：「這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果。」然而，該...CTWANT ・ 8 小時前
「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行
即時中心／顏一軒、李美妍報導民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會晤，商討「藍白合」等相關事宜，幕僚已初步確認時間、地點等細節，預計會朝「全程公開」的模式進行規劃。對此，黃國昌今（17）日稍早受訪時證實，「鄭黃會」預定會在19日下午舉行，但細節還在安排；地點部分，兩黨的黨務主管與工作同仁會先「場勘」，待確定後再對外進行報告。黃國昌稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，「鄭黃會」進一步規劃的時間地點？對此，黃國昌表示，他和鄭麗文的會面一事，昨（16）日下午已有跟大家報告過，這禮拜就會正式舉行，目前預定的時間是週三（19日）下午。他並表示，也要請所有媒體朋友要能多諒解，因為兩黨主席的見面，雙方幕僚以及黨務主管有很多細節與行政工作要先安排；因此具體地點可能這一兩天，兩黨的黨務主管與工作同仁會去先場「場勘」，等到確定後會再跟各位媒體朋友報告。原文出處：快新聞／「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行 更多民視新聞報導談藍白合！鄭黃會下週登場 賴瑞隆示警：別最後白的被吃掉新北市長選戰! 黃國昌喊"輸李四川不多" 被實際數據打臉黃國昌才喊外人不便評論！館長PO「館昌纏鬥片」：下巴快脫臼民視影音 ・ 5 小時前
雲林 長者運動會 玩遊戲延緩老化
中國醫藥大學北港附設醫院16日於元長國小舉辦長者活力運動會，以投壺投箭趣、記憶疊杯、敏捷梯傳接球等趣味遊戲讓長者輕鬆運動，共有該院營運的9個社區據點、144名長輩參與。雲林縣老年人口比例超過21％，長輩的視力、聽力、行動力指標異常排名前3。中時新聞網 ・ 13 小時前
雲豹打敗戰神！克羅馬破1500里程碑 6連勝平隊史最佳
（記者許皓庭、陳志豪／台北報導）台啤永豐雲豹在昨（16）日晚間作客挑戰台北台新戰神，展現強勢團隊火力，全場共有 […]引新聞 ・ 4 小時前
普發1萬今領現金！親子「搶錢」衝突升溫 諮商心理師：問題不在1萬元
今日0時起，民眾只要看到貼有「普發1萬」標示的ATM，備妥金融卡、身分證（或居留證號）與健保卡號，就可以操作並領取現金，但至今仍有許多家長與孩子為1萬元怎麼分配「喬不攏」。諮商師呼籲，家長可以試著了解孩子的生態還有他的世代，並以開放的心態與孩子討論金錢的使用，孩子也可以更具體的描述自己的訴求，嘗試讓自由時報 ・ 7 小時前
台日工程技術研討會 卓榮泰盼強強聯手走向世界
（中央社記者高華謙台北17日電）行政院長卓榮泰今天出席台日工程技術研討會時表示，感謝日本先前贈送先進儀器，讓台灣掌握馬太鞍溪堰塞湖水位狀況，未來雙方是否有可能從產業互補與工程經驗中，爭取更多海外合作機會，期盼台灣與日本強強聯手走向世界。中央社 ・ 5 小時前