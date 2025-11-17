高灘處整建山佳河濱公園 棒壘球、遙控賽車場全新亮相

248251113a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為優化新北市樹林區山佳河濱公園的運動休憩空間，新北高灘地工程管理處啟動園內棒壘球場與遙控賽車場整建計畫，工程於10月完工，並於昨（16）日舉辦競賽活動正式啟用。此次工程將棒壘球場A座與遙控賽車場重新配置，使兩空間完全獨立、不再互相干擾，大幅提升了整體使用的安全與品質。

高灘處處長黃裕斌表示，過去棒壘球場左外野與遙控賽車場重疊，帶來使用風險。此次整建針對該區域設施全面優化，共投入1,019萬元經費，改善面積達6,521平方公尺。透過重新配置場域和利用周邊綠地，有效調整動線與安全距離。

黃裕斌進一步說明，完工後的遙控賽車場導入新式賽道設計，並劃分初級與進階兩個區域。此設計旨在滿足不同玩家的需求，兼顧休閒體驗與競技玩家，提升了賽車場的專業度與趣味性。

黃裕斌同時指出，工程期間高灘處多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線形及防撞緩坡配置，確保場地貼近使用者期待。經車友試跑回饋，新賽道路面平整、分隔彈性高，可靈活變換賽道，提升了操控樂趣。新場地並與鄰近的山佳遙控越野賽車場形成多元的活動場域。

高灘處表示，改善後的山佳棒壘球場A座與遙控賽車場，將為樹林區市民提供更優質的戶外運動環境。高灘處誠摯邀請民眾前往體驗全新的休憩空間與欣賞河濱景色。民眾可搭乘台鐵至山佳車站下車後，步行約500公尺即可抵達園區。

照片來源：新北市政府高灘處提供

