高燒女找車苦撐一小時 警「一動作」速尋車助返家

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市一名林姓女子日前因身體不適獨自前往中區三民路一家診所就醫，未料看診後卻怎麼也找不到自己停放的機車。她身體持續高燒、頭暈乏力，卻仍在街頭苦尋近一小時，不僅心急更因體力不支而陷入焦慮。最終在無力再繼續尋找後，她向警方求助，所幸臺中市政府警察局第一分局大誠分駐所員警迅速協助，順利找到她的愛車，讓她能盡快返家休息，結局相當暖心。

臺中女就診高燒苦撐一小時找車未果，暖心警助返家休息。（圖／記者澄石翻攝）

據警方了解，林女當日因發燒不適，自行騎車前往診所看診。由於急著就醫，她抵達後便匆忙停妥車輛，並未特別注意停放位置。看完診走出診所時才發現記憶模糊，只依稀記得車子停在周邊某處，便在鄰近街道徒步來回搜尋。然而高燒未退，她越走越頭暈，身體虛弱之下仍撐著尋車，卻始終一無所獲。

苦尋近一小時後，林女因體力不支且情緒緊繃，只能報警求助。副所長鄒介迪與警員張瑋恩獲報後立即趕抵現場，先安撫其情緒，再詳細詢問車輛特徵與可能停放區域，並研判其可能的騎乘動線，以便縮小搜尋範圍。

員警一面向周邊巡查，一面通報所內員警賴昺丞協助調閱監視器畫面。透過路口影像仔細比對，員警逐一確認林女騎車前往診所時的行經方向，最終成功鎖定車輛位置，並在中山路一處騎樓找到她的機車。該車車況完好，未遭移動或破壞。

警方隨即通知林女到場確認，見到車輛安然無恙，她明顯鬆了一口氣，情緒激動地連聲向警方道謝，直呼：「幸好有你們，不然我真的不知道怎麼辦，我只想回家休息。」員警在確認她狀況無虞後，也提醒其返家後務必好好休息。

中市警一分局表示，此類因身體不適或匆忙而忘記停車位置的情形並不罕見，建議民眾停車後可用手機拍照記錄周邊環境或地標，避免走出店家後迷失方向；若在身體欠佳或緊急狀況下，可即時撥打 110 尋求警察協助，以保障自身安全。

警方強調，民眾遇到類似情況不必驚慌，警方會盡力協助處理。希望透過此事件提醒民眾注意自身身體狀況及停車習慣，共同打造更安全便利的生活環境。

