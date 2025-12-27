高燒血球異常 三尖瓣重度逆流

醫師楊凱文提醒，民眾若出現長期不明原因水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應就醫評估是否有心臟疾病的問題。（台北慈濟醫院提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

63歲林姓男子去年底開始出現不明原因的反覆高燒，多次求診始終找不到原因，因而來到就醫。抽血檢查顯示白血球、血小板及血紅素低下，但血液及骨髓等相關檢查均找不到病因。電腦斷層意外發現脾臟腫大與腹水，心臟超音波檢查發現罹患三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上還長了1公分大的贅生物（細菌感染的病灶），確診為感染性心內膜炎。經更換人工生物瓣膜同步清除感染病灶，血球數值明顯回升，感染也治療完全。

台北慈濟醫院感染科楊凱文指出，造成三尖瓣逆流原因繁多，包括風濕性心臟病、感染性心內膜炎、二尖瓣或主動脈瓣疾病、心律不整，甚至是長期抽菸、慢性呼吸道疾病、自體免疫疾病等。若三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房壓力增加，影響全身血液回流導致器官壓力上升；當逆流嚴重且延遲治療，可能導致肝硬化、脾臟腫大等。而脾臟是造血器官，若腫大造成血球細胞破壞，恐致全身性血球減少。

國外統計，有70～80%的健康人群可見輕微三尖瓣逆流；但中重度以上的三尖瓣逆流發生率則較低，約占整體人口的1～2%。大多數患者初期多無明顯症狀，直至中重度以上才會輕微水腫，許多人往往會忽略其嚴重性，待出現嚴重問題時多已經變成重度逆流。

楊凱文表示：「三尖瓣逆流大多可以用藥物控制，若是進展為重度逆流且藥物治療效果不彰，同時合併右心室功能異常，就會需要手術，但臨床案例不多。」診斷上會以超音波檢查為主，手術則會視病人狀況選擇開胸或微創手術。

楊凱文提醒，民眾若出現長期不明原因水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應就醫評估是否有心臟疾病的問題，排除感染可能；若有已知的心臟瓣膜問題務必定期回診追蹤，及早診斷、介入治療，以免拖成大病。