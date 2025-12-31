高燒近39度竟沒感覺！醫師一查揪出流感 警告未打疫苗成破口

「只是幫忙照顧孫子，沒想到全家一起中鏢！」今年67歲張姓阿嬤，原本只是例行性回診領取糖尿病的慢性藥物，卻因為醫師的一句「最近有打流感疫苗嗎？」的問候，意外揪出阿嬤染上流感。亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師卓妮指出，國內目前正值流感高峰期，「一人流感、全家中獎」的案例，臨床上並不少見，提醒家有年幼兒童、長者與慢性病患的家庭，一定要積極接種流感疫苗，才能達到保護效果。

輕咳、喉痛且未自覺高燒 嬤顧孫竟成家庭群聚破口

卓妮醫師指出，這名張阿嬤在例行回診拿藥時，發現其雖然僅有輕微咳嗽、喉嚨痛等看似感冒症狀，自認身體硬朗而未提高警覺，但仔細一量體溫，卻發現已經高燒至38.9度，經快篩確認感染流感。

看到張阿嬤的症狀，卓妮醫師隨口問一句：「最近有打流感疫苗嗎？」這一問，竟讓67歲的張姓阿嬤驚覺，自己染上流感，是因「顧孫中獎」，被孫子從幼兒園帶回家的流感病毒擊倒，不僅自己確診，還引發家庭群聚感染。

入秋流感急升溫 長者與慢性病患威脅更大

卓妮醫師表示，每年入秋後，台灣流感疫情就會迅速升溫，不同於一般感冒，除了症狀輕微，病程通常可慢慢減輕。但流感常在短時間內引發高燒、全身痠痛、極度倦怠、喉嚨痛與劇烈咳嗽，嚴重時甚至可能併發肺炎、腦炎或心肌炎，對長者與慢性病患者，是健康一大威脅。而且她觀察，在新冠疫情後，許多民眾不再習慣戴口罩，無形中也助長了流感病毒的傳染力。

「流感並不會因為平時很健康，就自動繞道。」卓妮醫師強調。流感病毒具高度變異性，因此人體過去建立的免疫記憶會失效，這也是為什麼，流感疫苗必須每年重新設計和再接種，以維持保護力的主因。對於年長者、孕婦、幼兒、慢性病患者或免疫力較差者等高風險族群而言，每年定期注射流感疫苗預防染病，仍是最佳策略，而非事後依賴抗病毒藥物補救。

高風險族群優先接種 疫苗仍是防流感第一道防線

卓妮醫師提醒，公費流感疫苗已開打逾2個月，第一階段優先提供高風險族群接種；一般民眾亦可選擇自費疫苗，為健康多加一道防線。她同時呼籲，民眾應落實勤洗手、戴口罩、避免長時間待在密閉空間，若出現發燒、肌肉痠痛或明顯倦怠等典型症狀，務必儘早就醫檢查，以免像張阿嬤一樣，陷入一人染病，全家「中獎」的窘境。

