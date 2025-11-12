高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫
發高燒超過3天，小心不是普通感冒，恐是感染「肺炎鏈球菌」！一名10歲女童，發燒一周後出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，發現中耳已化膿，確診肺炎鏈球菌感染，後來甚至從嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天。
新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕表示，新冠疫情解封後，全球進入免疫負債，呼吸道疾病捲土重來，肺鏈疫情也升溫。截至今年9月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症確診數比去年同期增長9.7％。
肺炎鏈球菌是引發肺炎的主要危險因子，每年在全球造成逾100萬人喪命，5歲以下小朋友更是危險族群。林千裕說，臨床上肺鏈引發重症個案不少見，曾遇過併發肺膿瘍重症，及併發腦炎病逝的孩童個案。
林千裕說，肺鏈相當狡猾，研究顯示幼兒園健康兒童，每5人就有1人鼻腔中帶有此菌，一旦孩子感冒，就會伺機侵入，引發繼發性感染，造成中耳炎、肺炎等症狀，還可能透過噴嚏、接觸等方式傳染給其他孩子。
林千裕強調，家長最需警覺「孩子發燒的時間」，孩子免疫系統不成熟，各種小感冒都可能發燒，一般約2至3天，但若發燒超過3天，就應懷疑第一波病毒感染後，已有細菌引發第二波感染，務必盡速就醫防止變成重症。
肺炎鏈球菌有超過百種血清型，林千裕指出，「血清型3」威脅最大，致病力高、難以被疫苗產生的抗體殺死，且易併發重症，在重症個案中占約1成。他強調，應建立更完整免疫防線，除了公費「2+1」劑型，也建議在寶寶6個月時，自費追加一劑疫苗，鞏固保護力。
其他人也在看
荷爾蒙穩定 哺乳期也能拚試管
越來越多媽媽在生下第1胎後，為了盡快拚第2胎，選擇在哺乳期間就啟動試管療程。專家指出，過去多認為哺乳會干擾排卵、降低試管成功率，但近年臨床研究結果顯示，哺乳中的女性與已停乳族群在懷孕率、流產率與活產率上並無顯著差異。是否適合啟動療程，關鍵在體內荷爾蒙是否已恢復穩定。中時新聞網 ・ 2 小時前
健保擴大給付 晚期泌尿上皮癌 降3成死亡風險
記者戴淑芳∕台北報導 根據癌症登記報告指出，台灣每年約有近4000名泌…中華日報 ・ 1 小時前
全台每5人有1人慢性蕁麻疹
記者戴淑芳∕台北報導 蕁麻疹不尋常！現任市調公司管理職的謝小姐12日分…中華日報 ・ 1 小時前
美髮師突手不舉 鈣化性肌腱炎惹禍
記者陳金龍∕台中報導 50歲女髮型設計師日前一覺醒來右肩膀劇烈疼痛，痛…中華日報 ・ 1 小時前
舒緩壓力 守護心血管健康
記者徐義雄∕台中報導 立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好發季節，台中慈…中華日報 ・ 1 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 17 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 14 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 21 小時前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 14 小時前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏
[NOWnews今日新聞]蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲
醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲EBC東森新聞 ・ 8 小時前
五十肩不只肩膀問題！醫揭「恐怖真相」：身體整組都壞了
一般認為五十肩是肩膀不適，但醫師王思恒表示，最新醫學認為，五十肩是一種「全身性的免疫代謝失調」，由於女性在更年期前後體內雌激素大幅下降，導致關節囊容易發炎、疼痛、卡住。此外，甜食、精緻澱粉也會傷害血管健康，讓身體處於一種慢性低度發炎，高壓、熬夜會讓擾亂內分泌系統，加劇身體發炎程度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「怎麼睡都不夠」恐非年紀問題 醫揭莫名疲勞6大警訊！
「怎麼睡都不夠、每天都好累！」這句話幾乎成了現代人的口頭禪。尤其是各行各業民眾經常都會遇到類似的狀況，醫師提醒，若休息 睡眠飲食都正常，卻仍持續感到倦怠 莫名疲勞、頭暈、胸悶或情緒低落，應盡速就醫！TVBS新聞網 ・ 1 天前
只是皮膚過敏？慢性蕁麻疹讓她三度急診 呼吸困難險喪命
台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜指出，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，其中若症狀持續超過6週，就屬於慢性蕁麻疹。這類疾病並非單純過敏反應，而是與自體免疫失調有關，症狀包括「紅、腫、癢」，嚴重時甚至可能危及生命，就有個案因慢性自發性蕁麻疹發作三度被送進急診室。中天新聞網 ・ 16 小時前
對抗癌中之王「胰臟癌」！中醫揭「3大飲食」傷害健康，教你日常養生3大關鍵防範
近期有許多新聞報導胰臟癌引起社會關注。這幾年，胰臟癌在台灣的發生率逐漸攀升，醫界普遍認為與甜食過量、油脂偏多、精緻澱粉三大飲食習慣脫不了關係。姊妹淘 ・ 1 天前