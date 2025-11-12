高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫

發高燒超過3天，小心不是普通感冒，恐是感染「肺炎鏈球菌」！一名10歲女童，發燒一周後出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，發現中耳已化膿，確診肺炎鏈球菌感染，後來甚至從嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天。

新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕表示，新冠疫情解封後，全球進入免疫負債，呼吸道疾病捲土重來，肺鏈疫情也升溫。截至今年9月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症確診數比去年同期增長9.7％。

肺炎鏈球菌是引發肺炎的主要危險因子，每年在全球造成逾100萬人喪命，5歲以下小朋友更是危險族群。林千裕說，臨床上肺鏈引發重症個案不少見，曾遇過併發肺膿瘍重症，及併發腦炎病逝的孩童個案。

林千裕說，肺鏈相當狡猾，研究顯示幼兒園健康兒童，每5人就有1人鼻腔中帶有此菌，一旦孩子感冒，就會伺機侵入，引發繼發性感染，造成中耳炎、肺炎等症狀，還可能透過噴嚏、接觸等方式傳染給其他孩子。

林千裕強調，家長最需警覺「孩子發燒的時間」，孩子免疫系統不成熟，各種小感冒都可能發燒，一般約2至3天，但若發燒超過3天，就應懷疑第一波病毒感染後，已有細菌引發第二波感染，務必盡速就醫防止變成重症。

肺炎鏈球菌有超過百種血清型，林千裕指出，「血清型3」威脅最大，致病力高、難以被疫苗產生的抗體殺死，且易併發重症，在重症個案中占約1成。他強調，應建立更完整免疫防線，除了公費「2+1」劑型，也建議在寶寶6個月時，自費追加一劑疫苗，鞏固保護力。