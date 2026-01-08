高燒39度白血球僅剩1千！49歲何妤玟急住院搶命 「疑罹血癌」病況曝

娛樂中心／台北報導

49歲何妤玟2020年結束8年婚姻，去年6月她曾驚傳已經住院一周，目前還找不出病因，坦言自己躺在醫院超悲觀。如今她上節目表示當時因為高強度的工作與熬夜，導致身體免疫系統面臨崩潰，不僅高燒39度不退，送醫後更發現白血球數量僅剩下正常數量的4分之1，甚至一度懷疑罹患白血病(血癌)。

何妤玟憶及去年住院。（圖／翻攝自《醫學大聯盟》Youtube）

何妤玟回憶當時的行程安排緊湊，她為了拍攝需求連續3天熬夜練舞蹈凌晨2、3點，緊接著又是連續3天的寫真年曆拍攝，結果某天回家全身發熱，一量體溫竟發燒到39度，嚇得她立刻趕往急診室， 醫生抽血後表示她白血球數量僅剩1千左右，遠低於正常標準的4千，立即安排她住院8天並進行更進一步的檢查，其中甚至包含令人恐懼的白血病(血癌)檢查。

廣告 廣告

何妤玟說：「我一個人在醫院住8天，最後一天還要抽8管血，我真的大哭了，」甚至得試著向女兒解釋什麼是白血病，做最壞的心理打算，還好住院8天後痊癒，也並無檢查出白血病。她感嘆道，現在會更加注重身體健康，不再輕易透支體力。

更多三立新聞網報導

小叔爆性侵未成年！女星遭網辱罵「嫁強姦犯家庭」 求償千萬下場曝光

吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」

偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償

放棄藥物治療！名模大腸癌4期過世享年47歲 生日最後發文曝光惹鼻酸

