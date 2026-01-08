高燒39度送醫！何妤玟昔「白血球、肝指數異常」女兒1句話逼哭她

何妤玟曾因免疫系統出問題住院。（圖／翻攝自何妤玟臉書）





現年49歲的藝人何妤玟，日前上節目提到自己因為工作繁忙、原生家庭壓力等因素，令免疫系統出問題，高燒39度、肝指數飆升至800多、白血球下降到剩1000多，嚴重情況被醫師下令不准出院，經歷多項檢查身心煎熬，她在醫院忍不住情緒崩潰大哭。

何妤玟坦言，自己是容易因為心事影響到身體健康狀況的人，發病前一週她除了工作行程繁忙之外，連續3天熬夜練舞到凌晨2、3點，生理期間還上山下海拍攝寫真年曆；原本以為只是運動導致身體疼痛而已，但吃了止痛藥仍然沒有改善，還高燒不退。

何妤玟到急診室接受初步抽血檢查，醫師告知她白血球與肝指數異常，險些就要進入加護病房，立刻要求她住院進一步檢查，做了白血病、紅斑性狼瘡等疾病的檢查，整整抽了8管血，她在醫院焦慮到數度痛哭。回憶過往，女兒曾說願意捐骨髓救她一命，童言童語地表示：「胖的人最適合捐骨髓了！」令她感動落淚。



