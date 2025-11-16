高爾夫球場再生 生態公園別有"洞"天
樹林相當重要，高雄鳥松區，有一處新景點，果嶺自然公園，從過去的高爾夫球場，變成全民的自然樂園，有著豐富地貌。
沿著高爾夫球標誌走，尋找果嶺中的公園，Ns 「從第1洞到18洞 完成。」
民眾 蔡珮瑄：「我們從16洞開始，我們就脫鞋子 踩草皮。」
民眾 陳昭惠：「高雄市現在開闢這地方(為公園)，真的是最棒的 。」
丘陵起伏中，有沙地有小湖，每一洞都是幅美景，全區18洞，占地70公頃的高爾夫球場，如今蛻變為草嶺生態公園，（椉。待造字E627:）高雄市工務局公園處副處長｜羅元：「之前(球場廠商)因為有用除草劑問題，所以(高市府)沒有要跟廠商做續約，因為這邊是澄清湖的水質水源保護區 。」
球場再生為對全民開放的公園，2658棵樹全數保留，公園緊鄰澄清湖與鳥松濕地，生態豐富，過去就曾出現大冠鷲陪伴打球的畫面，連二級珍稀鳥類黃鸝也現身，Ns果嶺公園加上澄清湖，還有周邊的雙湖公園，綠地水域面積多達470公頃，比美國紐約中央公園還大，目前規劃串聯的行人天橋，但得砍掉這片樹林，民間團體建議，可在松藝路設置紅綠燈、行穿線等，或改挖地下道森林城市協會理事長 莊傑任：「他也可以挖地下道過去，如果真的做天橋，也可以找像這邊這路徑，是完全不會破壞森林。」
民間團體推出三方案，主張減少破壞現有樹林，市府也朝施工範圍最小化努力，畢竟每棵樹得歷經歲月洗禮，才能成就這片珍貴的都市綠肺！
更多 大愛新聞 報導：
