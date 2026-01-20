高爾宣不在身邊！芮德生二胎「她」親自陪產 全程實況轉播

記者徐珮華／台北報導

高爾宣2024年與芮德結婚後育有1女，今（20）日凌晨迎來寶貝兒子，正式升格二寶爸媽。談及第一眼見到兒子出生的心情，他笑說「非常幸福」，更形容寶寶「看起來長得滿老實的」，語氣中藏不住初為二寶爸的喜悅。

高爾宣與芮德結婚1年多升格二寶爸媽。（圖／龍大謝提供）

高爾宣坦言因為有第一胎的經驗，起初心情沒有太緊張，但到了孕期後段，因為兒子胎動頻繁，似乎隨時想「報到」，再加上自己常在外地工作，反而讓緊張感逐漸升高，「會比較擔心不在身邊的時候發生狀況。」

高爾宣分享兒子腳印，也感謝健志夫妻協助。（圖／龍大謝提供）

高爾宣表示，自己連續3天留在台北尾牙演出，昨晚無法第一時間趕回，所幸好友健志與Mia半夜協助芮德前往醫院，Mia甚至一路陪同她生產並徹夜照顧，「真的非常非常感謝他們，沒有他們我真的會措手不及。」

至於生產過程，高爾宣透露一切順利，自己當時一邊工作、一邊緊握手機等待即時消息，「我在台北等Mia傳訊息，她全程幫我實況轉播，心情其實蠻緊繃的。」他也表示，兩胎皆為剖腹生產。

