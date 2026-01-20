高爾宣兒子出生！芮德曝「出其不意生產過程」感謝註生娘娘

芮德第二胎生了。（圖／翻攝自芮德Instagram）





歌手芮德、高爾宣2024年6月宣佈登記結婚，婚後育有一名女兒「米玲」；夫妻倆日前再迎來第二胎喜訊，今（20）日公開順利生下兒子「高蛋白（米糕）」，收穫眾人祝福。

高爾宣今日在Instagram限時動態發佈喜訊，開心喊道：「兒子突如其來，辛苦老婆，讚嘆老婆！」感謝好朋友建志、Mia夫妻檔幫忙支援。芮德也發聲說：「這位小弟，真的很愛在他爸要去工作的時候來個出其不意！」

芮德曬出兒子的小腳印畫面，感謝「註生娘娘」建志、Mia的幫忙：「在我突然落紅狀態下，立馬支援載我來醫院陪我，一切順利、也感謝我的主治醫師所有護理同仁們，高蛋白（米糕）誕生啦。」

廣告 廣告

芮德喜迎兒子出生。（圖／翻攝自芮德Instagram）

芮德喜迎兒子出生。（圖／翻攝自芮德Instagram）



【更多東森娛樂報導】

●睽違12年回歸！張震嶽自嘲「第二胎開銷大」：沒錢才發片

●八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」

●玖壹壹春風車禍「A到賓士」遭酸肇逃 不忍還原真相

