高爾宣升格二寶爸！不在老婆身邊⋯玖壹壹建志夫妻暖心陪產

高爾宣的老婆芮德今（20）日生下第二胎，夫妻倆喜迎二寶。提及兒子出生的心情，高爾宣坦言，因為有先前第一胎的經驗，這次心情起初其實沒有太緊張，但到了孕期後段，因為兒子胎動頻繁，似乎隨時想「報到」，再加上自己常在外地工作，反而讓緊張感逐漸升高，「會比較擔心不在身邊的時候發生狀況」。

不過高爾宣此次未能在老婆身邊陪產，而是人在台北，一邊工作、一邊緊握手機等待即時消息，「我在台北等Mia （建志老婆）傳訊息，她全程幫我實況轉播，心情其實滿緊繃的。」

高爾宣特別感謝好友健志與Mia的即時支援。他因連續三天留在台北演出尾牙，無法第一時間趕回家，所幸昨晚半夜由健志與Mia協助載太太前往醫院，Mia甚至一路陪同芮德生產並過夜照顧，「真的非常非常感謝他們，沒有他們我真的會措手不及。」

當被問到第一眼見到兒子出生的心情，高爾宣笑說：「非常幸福！」更形容寶寶「看起來長得滿老實的」，並曬出寶寶的腳印照，語氣中滿溢二寶爸的幸福喜悅。