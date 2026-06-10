高爾宣升格雙寶爸曝與老婆「親密之道」 U:NUS「軍白期」結束啤酒節先合體
歌手高爾宣（OSN）與全創作冠軍男團U:NUS、馬念先將加入2026「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」演出陣容。去年因為颱風攪局無奈與舞台擦肩而過的高爾宣興奮表示：「去年因為颱風錯過大家，這次準備了和以往比較不一樣的組合！會有很特別的演出，也會唱新歌。」
升格雙寶爸高爾宣自爆減少小酌 親吐與老婆私下甜蜜時光
近來升格為雙寶爸的高爾宣，生活與工作兩頭忙碌。談到私下是否有小酌習慣，他大方透露最近點頭喝酒的頻率其實比以前少了很多，通常只有在下班後跟團隊吃飯時才會小酌一下。
至於是否會和老婆芮德（RED）一起享受微醺時光，高爾宣爆料：「RED不喝酒，所以我們的兩人時光通常是運動或看電影。」
除了高爾宣帶來新歌，樂壇前輩馬念先也正忙著準備個人專場演唱會，他放話這次內容跟專場完全不同，直接帶領Full Band加管樂編制規格全面升級，要把現場直接變成大型派對。
蔡承祐退伍歸隊U:NUS完整體回歸 高胥崴虧爆：找生髮液代言
而男團U:NUS則迎來重要回歸時刻，成員蔡承祐退伍後正式歸隊，這也是他們暌違四個月後，再度以完整陣容站上大型舞台。蔡承祐坦言退伍後正積極練舞和練唱，但也笑稱在軍中養成的早睡早起習慣，退伍後短短兩天就被打回原形。
團員高胥崴則忍不住虧他：「他的頭髮真的長超快，很適合找洗髮精或生髮液代言，如果真的接到代言我要抽成！」U:NUS也透露這次會帶來新專輯歌曲的首波大型戶外舞台演出，並率先曝光八月專場演唱會的開唱進度。
團員們信心滿滿地埋下伏筆，除了整張新專輯會在八月專場首次完整呈現外，更預告準備了許多不同於過去的全新體驗，甚至是兩年前團員有翔許下的承諾，敬請歌迷期待。高雄啤酒音樂節同步推出雙重購票優惠，詳情請上官方售票系統查詢。
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