高爾宣喜迎愛子！升格二寶爸甜喊「非常幸福」

高爾宣今（20日）再傳喜訊！老婆芮德於凌晨順利產下第二胎，迎來健康男寶寶，母子均安。提及生兒子心情，高爾宣坦言因先前第一胎的經驗，這次心情起初其實沒有太緊張，但到了孕期後段，因為兒子胎動頻繁、似乎隨時想「報到」，再加上自己常在外地工作，反而讓緊張感逐漸升高，「會比較擔心不在身邊的時候發生狀況。」

談到生產過程，高爾宣透露一切相當順利，不過他本人並未在現場陪產，而是人在台北，一邊工作、一邊緊握手機等待即時消息，「我在台北等Mia（建志老婆）傳訊息，她全程幫我實況轉播，心情其實滿緊繃的。」他也表示，兩胎皆為剖腹生產。

高爾宣特別感謝好友健志與Mia的即時支援。他透露，自己因連續三天留在台北演出尾牙，無法第一時間趕回，所幸昨晚半夜由健志與Mia協助載太太前往醫院，Mia甚至一路陪同芮德生產並過夜照顧，「真的非常非常感謝他們，沒有他們我真的會措手不及。」

當被問到第一眼見到兒子出生的心情，高爾宣笑說：「非常幸福！」更形容寶寶「看起來長得滿老實的」，語氣中藏不住初為二寶爸的喜悅。高爾宣再度升格人父，喜迎家庭新成員，也讓粉絲紛紛獻上祝福，一同分享這份溫馨又珍貴的幸福時刻。



