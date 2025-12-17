高爾宣嗨歌台北跨年夜持修台東同框范曉萱

天后張惠妹今年坐鎮台東跨年夜「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，主打多組跨世代、跨領域ft.組合，第一組宣布的卡司是「范曉萱×持修」夢幻同框，兩人合作曲目〈氧氣〉也搶先曝光。

兩人16日練團，持修初次與范曉萱合作，「之前也沒見過，知道要合作時去查了是誰才發現，她好酷、好有趣的一個人。」兩人選定〈氧氣〉作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，並在演唱上保留大量空間，讓持修即興發揮。

持修分享當下感受：「一到那邊她就跟我聊天，平常超級I人的我會感到很惶恐，但那天，姐彷彿有一種魔力，讓我完全不害怕，覺得很自在。」大讚范曉萱真誠且溫柔、同時又是有趣的人。

廣告 廣告

此外，2026的台北跨年夜，17日也釋出卡司，包括高爾宣、王ADEN、李千娜、U：NUS等組合。其中李千娜更是獨家在台北場，她的心情驚訝又開心，「希望今年的最後一天帶來熱鬧氣氛還有滿滿祝福」。

高爾宣則分享，「這次是第一次唱台北跨年，當晚結束後直接回家抱女兒，跟她一起度過新年的第一天。」之前他說過，老婆二胎的預產期在1月，被問如果兒子提早報到怎麼辦？他笑說：「如果真的提早來了，那就真的是最難忘的一場跨年。」