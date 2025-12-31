高爾宣跨年夜不平靜！老婆RED半夜宮縮住院 和王ADEN合唱取消又撞車

高爾宣的跨年夜不平靜。劉耀匀攝

「2026台北最High新年城」今（31日）晚間盛大登場，饒舌歌手高爾宣一登場就帶來一連串經典歌曲，絲毫不受雨天影響，不過他原定要與王ADEN同台表演，無奈對方近日捲入校唱風波，原定的演出慘遭刪除，而高爾宣也透露老婆芮德昨晚臨時住院，令他心情很是不安。

高爾宣與老婆RED芮德2024年宣布結婚，同年迎來女兒「米漿」誕生，沒想到才升格新手爸不到一年，去（2025）年又宣布迎來第二胎，如今預產期將至，高爾宣在台北跨年演出時也自爆，「我今天心情有點很忐忑，因為老婆昨天半夜宮縮住院觀察。」

高爾宣坦言，2025年末衰事纏身，「我們今天來彩排，突然被一台車撞破屁股，今年最後一天運氣有一點不好，希望很衰的事情就停住這邊。」而老婆RED芮德稍早也在IG限動發出在電視機前支持老公高爾宣的影片表示，「特別為了今天跨年演出準備的新歌，聽到哭出來你是最棒的。」疑似已回家待產。

高爾宣在大雨中開唱。劉耀匀攝



