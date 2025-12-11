高爾宣 聯手 王ADEN 雙強開場！彭佳慧、徐懷鈺 宜蘭市獨家獻唱，打造跨年音樂盛典！12/31熱鬧登場

宜蘭市公所舉行《璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會宣傳會，宜蘭市長陳美玲與「國民天后」徐懷鈺、市代會代理主席吳建基共同進行啟動儀式。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭市公所舉行《璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會宣傳會，宜蘭市長陳美玲與「國民天后」徐懷鈺、市代會代理主席吳建基共同進行啟動儀式。（記者董秀雲攝）

宜蘭市公所於今（十一）日上午十一時在宜蘭人故事館二樓舉行《二O二六璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會宣傳會，正式公布今年超豪華卡司陣容及活動規劃。今年從表演節目、舞台設計、燈光音響、市集內容到交通動線全面升級，將於十二月三十一日晚上七時在宜蘭運動公園打造今年度最具指標性的跨年盛典。《璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會宣傳會邀請新世代人氣指標「未來少女」SOLOMOON紫月光勁歌熱舞、「國民天后」徐懷鈺熱情演唱並與宜蘭市長陳美玲進行啟動儀式，市代會代理主席吳建基、新月廣場副總李莉莉及多位市代與里長們共同出席。「愛鈺家族」粉絲一大早來到現場，將珍藏於一九九八年的專輯海報帶到現場讓徐懷鈺簽名，全場洋溢歡樂。現場一隅準備美食市集，供與會人士漫遊享用。

廣告 廣告

市長陳美玲表示，跨年晚會不僅是迎接新年的活動盛事，更是展現城市魅力的重要舞台，我們用心打造這場《二O二六璀璨蘭城 幸福宜市》跨年盛典，將宜蘭運動公園變成一個充滿歡樂、美食與光影藝術的夢幻場域，不論是舞台上的震撼演出、充滿特色的美食市集，還是極具祝福意涵的大型裝置藝術『光舞之翼』，都是我們送給所有人的新年禮物。誠摯邀請大家在跨年夜走進宜蘭市，感受宜蘭人的熱情，體驗城市的溫度與魅力，並在璀璨的煙火與熱情的音樂中，留下最難忘的跨年回憶，一起High向幸福的二O二六年！

徐懷鈺表示，因為宜蘭是非常好的地方，適合親子及帶著家裡的寵物來宜蘭遊玩，可以吃最好吃的東西，自稱最擅長調酒，有機會一定調酒給美玲市長喝。

史詩級的跨年音樂盛典，將以多元的音樂風格震撼全場，集結十三組橫跨流行、搖滾、嘻哈與新世代創作的頂規卡司，打造史上最炸的歲末狂歡夜！首先，晚會將由兩大高人氣男神火熱引爆：新世代「嘻哈男神」OSN 高爾宣，攜手「千禧全能唱跳歌手」王ADEN，將率先點燃現場熱情，而最令人期待的是，這場晚會更重磅邀請到「雙語金曲歌后」彭佳慧與「國民天后」徐懷鈺，兩位天后將獨家在宜蘭市華麗開嗓，保證是今年最難得、最不能錯過的限定演出，此外將有剛摘下金曲獎座的「新科金曲歌王」呂士軒、「台灣搖滾從不缺席」的靈魂樂團四分衛，以及新世代人氣指標「未來少女」SOLOMOON紫月光、「校園女王」陳華、「立體美聲組合」晨悠CHENYO、「空靈系女聲」裴安ANNBAE、「魅聲系女團」LUVSSI、潮流潛力男聲ZorN，與「新世代國民兄妹」IVAN & ANITA，將帶來最潮、最熱血的精彩演出。晚會更邀請到超強主持陣容，由「全能男神」JR(紀言愷)，搭檔「喜劇甜心」阿喜(林育品)，兩人將以獨特的「動感魅力」與「幽默火花」，聯手扛下主持重任，保證帶領全場觀眾一路嗨到二O二六！

跨年晚會當天，除了有精彩的表演，現場也規劃了市集，提供美食與特色攤車，讓民眾在音樂與美食間自在穿梭，而為了便利民眾前往會場，市公所自十二月三十一日晚上六點起至元旦凌晨一點，提供免費接駁車三輛，串接「宜蘭後火車站」、「宜蘭轉運站」與「宜蘭運動公園」三站點環狀巡迴接駁服務。此外，活動會場將設置大型裝置藝術「光舞之翼」，以張開的雙翼象徵新年展翅高升的寓意，提供民眾拍照打卡，而活動當日至市公所官方臉書活動貼文「留言、按讚」，即可至服務台兌換手指雷射燈，數量有限，送完為止，歡迎民眾一同在夜空揮舞光束，迎接新年的到來。