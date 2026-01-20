高爾宣、芮德結婚2年二寶出生 湊成「好」字笑喊：結紮去

高爾宣、芮德結婚2年二寶出生，湊成「好」字他笑喊結紮。（圖／IG@osn.osn）

28歲饒舌歌手高爾宣2024年公開已與大9歲歌手RED芮德結婚，並在同年迎來寶貝女兒，開啟奶爸的生活。想不到才升格人父不到一年，去（2025）年父親節前夕，他再宣布老婆懷有二胎，如今二寶順利出生，他也在社群曬出新生兒的照片。

高爾宣20日清晨在限時動態分享一張照片，畫面中是新生兒的基本資料表，其中表格被蓋上大大的藍色腳印，代表夫妻倆已順利迎來第二胎，同時他配文寫下：「兒子突如起（其）來。辛苦老婆，讚嘆老婆」，也感謝「玖壹壹」成員健志夫婦的幫忙。

廣告 廣告

高爾宣清晨宣布二寶出生。（圖／IG@osn.osn）

高爾宣、芮德2024年10月迎來大女兒「米玲」，不時在社群分享新手爸媽的日常，結果女兒還沒滿1歲，夫妻倆又再度成為爸媽。不過，兩人本來就目標生2個孩子，只是意外很自然就懷上第二胎，「醫師說生完一年內，很容易懷孕，這是真的，之前試了好久才懷到女兒，以為這胎不可能這麼容易，但真的就這麼容易」，甚至被醫生、朋友說是天生適合生小孩的體質。

而夫妻倆之後公開二胎的性別，在眾多親友見證下，看到現場飄出藍色氣球，代表兩人順利湊成一個「好」字，不僅全場驚呼聲此起彼落，高爾宣也幽默笑喊：「OK，結紮去！」看來對於兒女雙全的場面相當滿意，更吸引圈內好友、粉絲獻上祝福，「太會生了吶，剛好一男一女」、「要教兒子饒舌了」、「該準備一間玩具房了」。

更多中時新聞網報導

RAIN抵台點頭打招呼 今晚攻小巨蛋

雷霆回魂除心魔 快艇預言成真

張弘洋：新生兒醫療 孩子有更好未來