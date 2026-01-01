高牆內的懺悔 穿越鐵窗回首已重生

屏東監獄舉行歲末祝福，曾經從十二工場出獄、還加入慈濟志工「吳紹民」也回到獄所，鼓勵受刑人。其中一名受刑人阿祐，每天非常認真聽上人開示，還把心得整理投稿，被慈濟月刊刊出，他發願要改過自新，出獄後也要當一名回饋社會的人。

滿滿的好幾本筆記，字體工整，還會用紅筆畫下重點，他是屏東監獄十二工場同學阿祐，把上人開示的心得投稿，還被刊登在慈濟月刊上頭。

受刑人 阿祐：「就是也很覺得感動，就是好像就是人生，師兄故事告訴我們，其實人生有很多苦，然後這些苦，就是不要放棄，然後繼續的朝對的方向去做，反而後面會有更不一樣的結果。」

廣告 廣告

慈濟志工 蔡美惠：「他們真的很好學，而且真的一種求法若渴的感覺。」

阿祐2023年，因毒品入獄，現在他每天捐出一元郵票，懺悔過去，而從十二工場出獄，現在加入慈濟志工的吳紹民，也回到獄中舉辦歲末祝福。

慈濟志工 蔡美惠：「十二工(場)的同學，都會覺得很振奮，因為看到希望的力量，因為他覺得，吳紹民師兄可以，那他們當然一定也可以。」

受刑人 阿源：「我沒有要再走回頭路了，(要學習做 對人有幫助的事情)。」

受刑人 阿福：「做好事就是有好報。」

看見有人已踏上正途，同學們鼓起勇氣，發心立願，慈濟人以愛相伴，一抹溫柔的晨光，正在高牆內悄悄展開。

更多 大愛新聞 報導：

首波強烈冷氣團 今夜越晚越冷

玉里歲末祝福 愛心竹筒回娘家

