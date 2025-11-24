高物價壓不住！ 日掀「小奢侈」潮 療癒型消費夯

不論是一包要價比普通洋芋片還要貴上一倍的金色洋芋片，或是高級甜點，各種高CP值食品都大受歡迎。（示意圖／Pexels）





物價高漲，各國民眾都在勒緊褲帶，日本就陷入所謂的節約疲勞，省錢省到受不了了，現在流行小奢侈，花點小錢換療癒。不論是一包要價比普通洋芋片還要貴上一倍的金色洋芋片，或是高級甜點，各種高CP值食品都大受歡迎。這股小奢侈風潮，意外成了日本政府提振內需的助攻力量。

金色包裝看起來很有華麗感，裡面裝的其實是洋芋片。日本記者：「這是用夢幻馬鈴薯製成的。」

之所以號稱夢幻，因為這款北海道馬鈴薯產量稀少，在日本流通量不到0.4%。日本記者：「馬鈴薯帶有明顯的甜味，風味在口中迅速散開。」

這款洋芋片一上市就話題十足，每袋大約260日圓，比一般洋芋片貴上一倍，但開賣3天就被狂掃了2萬箱。

日本物價高漲，7成民眾出現所謂的「節約疲勞」，受不了一直省一直省，這時候花點小錢，讓自己享受小奢侈，反而大行其道。

日本主持人犬山：「自己平常能騎腳踏車，就會騎腳踏車省錢，所以想放鬆一下時，我就會去藥妝店，隨意地買一些的開架保養品。」

日本主播：「在超市買水果時，同樣都是葡萄的話，平常都會挑最便宜的，但想奢侈一下時，就會買那種最貴的水果。」

就連主播也招認自己會花點小錢，犒賞自己的節省。調查顯示，日本民眾最常做的小奢侈，就是吃甜點、零食、外食和買較好食材等等。在預算方面，約4成民眾的小奢侈控制在1000日圓以下，這也難怪廣島這家飯店自助午餐這麼夯，30種菜色，主打1000元日圓就能吃到飽。

日本主持人犬山：「太划算了，我要是住附近，可能每週都會去一次。」

各國民眾都為了高物價勒緊褲帶，美國今年的感恩節大餐，平均花費就比去年少了5%。高市早苗內閣苦民所苦，日前推出刺激經濟方案，規模高達21.3兆日圓，主要用來平抑補貼物價。日本這種小奢侈的消費方式，選擇CP值高又有高級感的商品入手，或許有助於刺激消費。

