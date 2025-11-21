高物價引爆民怨！川普簽署行政命令 放寬巴西食品關稅減免

美國為了平抑國內節節高升的民生物資價格，宣佈將降低從巴西進口農產品的關稅。（圖：MotionElements）

據彭博資訊報導，由於美國物價越來越高，美國民眾對川普政府越來越不滿；迫於民意，川普政府決定擴大對巴西農產品的關稅減免，以平衡物價。（葉柏毅報導）

報導說，川普新簽署的行政命令，將免除今年稍早，美國對巴西商品課徵的40%關稅；而美國先前對巴西商品課徵高額關稅，是為了懲罰巴西起訴前總統波索納洛而設定的。

巴西是南美農業大國，對巴西食品加徵關稅，不但將使美國的食品供應短缺，更加惡化，也推升了商品價格。在川普處理經濟的表現評價走低時，這次的關稅減免措施，可望有助壓低美國的咖啡、柳橙汁和牛肉價格，讓食物成本沉重的美國家庭能有喘息空間。這項稅率變動的生效效期，將追溯到11月13日。

報導說，巴西總統魯拉，長期以來一直試圖說服川普取消相關關稅，美方這次讓步，對魯拉政府而言，是一項重大勝利。