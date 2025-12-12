高獲利誘惑別上當 龍潭警銀合作守護婦人千萬存款

龍潭警銀聯手阻詐！婦人險失千萬定存投資虛擬幣。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市龍潭區一名62歲范姓婦人，日前急匆匆前往銀行欲解除高達美金35萬元（約新台幣1080萬元）的定存，聲稱要投入虛擬貨幣投資。所幸銀行行員察覺異狀，主動關懷提問並機警通報警方到場，龍潭警分局員警火速趕抵現場，與行員聯手耐心勸說，最終成功阻止婦人墜入詐騙集團的陷阱，保住了她辛苦存下的上千萬元積蓄。

虛擬幣投資詐騙多！龍潭警銀合作再添成功案例。

龍潭派出所巡佐陳健華、警員胡博昌，於日前執行轄區金融機構巡邏勤務時，接獲轄內渣打銀行龍潭分行通報，表示有一名婦人欲提領大筆資金，神色慌張，疑似遭遇詐騙。警方不敢大意，立即趕赴現場了解情況。員警抵達銀行後，發現范姓婦人對於虛擬貨幣的投資模式一知半解，僅憑藉網路資訊就想投入大筆資金，明顯不合常理。警方進一步詢問後，婦人才透露，她是在網路上認識一名自稱投資專家的男子，對方噓寒問暖，每天噓寒問暖關心起居。

廣告 廣告

不久後，該名男子便開始向范姓婦人推薦高報酬的虛擬貨幣投資，並邀請她加入一個Line投資群組。群組內不斷有人分享「獲利截圖」，營造出投資穩賺不賠的假象。范姓婦人見群組內「投資人」紛紛表示獲利豐厚，加上該名男子不斷遊說，讓她信以為真，深信這是一次難得的賺錢機會，因此決定解除定存，準備將35萬美金全數投入。所幸，行員在辦理過程中，察覺到范姓婦人神情有異，且對投資細節含糊不清，懷疑她可能遭到詐騙，立即啟動防詐騙機制，並通報警方前來協助。

員警在了解事情原委後，立即向范姓婦人說明，這類「假交友、真投資」的詐騙手法層出不窮，歹徒通常會利用網路交友軟體或社群平台，偽裝成投資專家或成功人士，誘騙被害人投入資金。警方並以近期發生的真實案例，向范姓婦人詳細解說詐騙集團的慣用伎倆，讓她逐漸意識到自己可能受騙。經過警方與行員的耐心勸導，范姓婦人終於恍然大悟，驚覺自己差點就將畢生積蓄拱手讓人。她對於自己的輕信感到懊悔不已，並連連向警方與行員鞠躬表達感謝，感謝他們及時阻止，才讓她免於遭受鉅額損失。

為感謝轄內金融機構積極協助攔阻詐騙，共同守護民眾的財產安全，龍潭警分局於今（12）日特別前往渣打銀行龍潭分行等多家金融機構，頒發感謝狀並致贈禮券，表達肯定與感謝之意。

分局長施宇峰表示，近期詐騙手法不斷翻新，尤其是以「高獲利、零風險」為誘餌的投資型詐騙更是層出不窮。他呼籲民眾，對於不明來源的投資邀約務必提高警覺，切勿輕信網路上的陌生人，更不要輕易將大筆資金交給不認識的人操作。如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢，警民攜手合作，共同守護自身的財產安全。(圖/警方提供)