高球新星吳佳晏JLPGA封后 成賽史第3位奪冠台女將

最後一洞穩穩推桿進洞、完成保par，讓台灣旅日高球新星吳佳晏，順利奪下生涯首座JLPGA日巡正賽冠軍；吳佳晏在日本愛媛舉行的大王製紙女子公開賽，最終回合從領先組出發，前九洞打完還吞下一記柏忌。

不過轉場後，她連抓3隻博蒂，隨後又在第14和第17洞漂亮抓鳥，擺脫地主好手佐久間朱莉糾纏，繳出低於標準桿4桿，總計低於15的269桿成績，勇奪生涯首座日巡正賽冠軍。

其實吳佳晏前2回合打完，還落後4桿，所以第3回合她跟桿弟聯手設定目標，先不管成績，結果很順利達到想要的成績。最終回合她帶著充斥渴望、緊張等複雜心情征戰，因為很想要獲勝，還好桿弟及時與她討論，再玩一次設定目標，才讓她安定下來。

被譽為「最強新人」的吳佳晏，上季正式展開日巡正賽生涯，歷經1年磨練後，吳佳晏本季表現更加穩定；合計出賽34場，共有12場打進前10名，如今更完成生涯日巡正賽首冠里程碑，也是賽史第3位奪冠的台灣女將。她透露，今（2025）年還有最後一場比賽，希望明年持續朝著冠軍目標邁進，也想讓積分排名擠進前5名。