高球》薛佛洛強勢復出 首輪並列領先

時隔兩個月重返賽場的世界球王薛佛洛，狀態依舊強悍無比，儘管在最後一洞吞下柏忌，但仍然打出低於標準桿6桿的66桿，與另外4名選手在英雄世界挑戰賽並列領先。

英雄世界挑戰賽共有20名選手參賽，這項年末賽事通常是頂尖球員備戰下個賽季的第一步。薛佛洛上賽季取得6場勝利，其中包括兩場大滿貫賽事，但在過去15場比賽中，他的最佳成績也只是並列第8。

薛佛洛此次在換了新球桿的助攻下抓到7隻小鳥，全場唯一的失誤是在第18洞第3桿切球，球滾過了果嶺導致吞下柏忌。「我打得不錯。」薛佛洛表示，「不過，我覺得我還能再打得更好一些，可惜太久沒上球場總覺得有點生疏。好在一進入比賽狀態，我就不會想這些了。」

與薛佛洛並列的巴蒂亞和斯特拉卡兩人均未吞下柏忌；薛佛洛、克拉克與史潘都一度來到低於標準桿7桿，可惜皆在比賽後期丟桿。克拉克在15號洞（5桿洞）前以低於標準桿7桿的成績領先，但糟糕的開球導致吞下柏忌；史潘則在18號洞從球道沙坑中落桿，同樣吞下柏忌。

PGA公布2025年度最佳球員（尼克勞斯獎）的入圍名單，分別是弗利特伍德、格里芬、麥克羅伊和薛佛洛。入圍年度最佳新秀（阿諾帕瑪獎）的名單有布倫南、菲斯克、威廉穆、波特吉特和維利普斯。