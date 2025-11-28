高球》2座四大賽得主 名將佐勒辭世

曾10次贏得PGA巡迴賽冠軍，並在美國名人賽和美國公開賽斬獲桂冠的弗茲‧佐勒（Fuzzy Zoeller），於美國時間27日去世，享年74歲。PGA巡迴賽主席莫納漢表示，「弗茲不僅擁有卓越的競技水平，還兼具幽默感，深受球迷喜愛。我們緬懷他留下的寶貴遺產，並向他的家人致最深切的慰問。」

1979年佐勒首次參加美國名人賽，延長賽第2洞推進6英尺小鳥推，贏得綠夾克。佐勒成為史上第2位首次參加名人賽就奪冠的球員，當時佐勒開玩笑說，「我從未去過天堂，回想我的人生，我可能永遠也沒有機會去，我想，名人賽冠軍就是我能達到最接近天堂的境界了。」

佐勒後來又贏得8個巡迴賽冠軍，其中最令人印象深刻的當屬1984年在紐約翼腳高爾夫俱樂部舉行的美國公開賽。他在18洞的延長賽打出低於標準桿3桿的67桿，這是美國公開賽史上18洞延長賽最低桿數，最後以8桿優勢奪冠。

1997年美國名人賽，當時伍茲像是一顆冉冉升起的超級巨星，佐勒在被問及對21歲伍茲的看法時，佐勒表示，「那小男孩開球打得很好，推桿也很棒。他為了贏球付出一切努力。所以，你們知道他進來的時候該怎麼做嗎？拍拍他的背，祝賀他，好好享受比賽，然後告訴他明年別再提供炸雞了，明白嗎？」

佐勒這番開玩笑的話讓他悔恨不已，他在2008年為《高爾夫文摘》撰文稱，這是「我一生中經歷過的最糟糕的事情，我哭過很多次，我為那個玩笑道過無數次歉。」

佐勒退休後繼續支持高球運動，尤其是青少年高爾夫。2021年在全球疫情期間創建Forme巡迴賽，為PGA巡迴賽加拿大站、PGA巡迴賽拉丁美洲站和PGA巡迴賽中國系列賽的球員提供一個參賽舞台。

美國總統川普在社群媒體上就佐勒的去世發文，稱他對這位高爾夫名人的離世感到「非常悲痛」。