高畑充希平安產子升格新手媽 岡田將生陪伴迎接新身分

日本女星高畑充希升級了！她今天於IG限時動態中，宣布已順利迎接第1個孩子誕生，與丈夫岡田將生成為一家三口，同時也透過經紀公司與岡田將生聯名向外界報告順產的消息。

兩人於2024年在串流平台日劇《1122 好夫妻》中首次共演，飾演夫妻，同年11月宣布結婚，如今迎來新生命，也為人生寫下新的階段。高畑充希在文中表示，孩子已平安出生，夫妻倆將用心守護新生命，希望能讓孩子喜歡來到這個世界，也感謝過去一年來，親友與粉絲給予的關心與體貼，對於大家的祝福表達由衷感謝。

岡田將生1989年出生於東京，2006年出道，隔年以《生徒諸君！》、《花樣少年少女》等作品受到關注，之後持續活躍於電視劇與電影圈。高畑充希1991年出生於大阪，2007年以歌手身分出道，後轉往戲劇發展，憑NHK晨間劇《多謝款待》打開知名度，並於《小荳荳！》中擔任女主角。