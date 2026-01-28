高畑充希、岡田將生結婚一年有喜了！ IG同時宣布升格新手爸媽

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

日本演藝圈再添喜訊！33歲女星高畑充希與大2歲的男星岡田將生，因合作日劇《1122好夫婦》假戲真做，交往後於2024年底結婚。如今兩人結婚一年多，迎來第一個孩子，並於今（28）日在Instagram限時動態同步宣布喜訊，正式升格為父母。

高畑充希、岡田將生結婚一年，今（28）日宣布正式升格為父母。（圖／＠mitsuki_takahata IG）

高畑充希與岡田將生在IG發文中寫道：「我們會竭盡所能，讓孩子喜愛這個世界」，同時感謝外界一路以來的支持與關照。至於寶寶的性別，目前尚未公開，喜訊一出立刻吸引大批粉絲祝賀，留言區瞬間被幸福氛圍洗版。

兩人因2023年拍攝《1122好夫婦》結緣，並在隔年底透過IG宣布結婚。當時他們曾表示：「我們彼此從十多歲起就在這個圈子打拚，遇見了無數優秀的人和作品，最重要的是受到大家的支持才能走到今天。能夠向大家報告喜訊，我們感到非常開心，也有些緊張。」

