高登島「20官兵太寂寞」應開放觀光 陳雪生：日子久了會變同性戀

陳雪生聲稱，高登官兵日子久了可能變同性戀，讓觀光署長無言仰頭笑出來。（圖／翻攝自國會頻道YT）





立法委員陳雪生在立法院「交通委員會」上，針對馬祖高登島開放觀光的議題，向觀光署長陳玉秀提出質詢。沒想到陳雪生竟然語出驚人地說，島上20多個官兵「日子久了，同性戀都有可能」。

陳雪生表示，高登島目前屬於國防部的權責單位，但是由觀光署行文溝通，應該會比較有力量，像是金門的大膽、二膽都已經開放了，「2、30個人守那個島，有什麼意義呢？讓觀光客也上島，高登島上的（觀光）資源滿豐富的」。

陳玉秀回答，過去已經2度行文，拜訪軍方協調一直都沒有成果，未來會持續協調開放，並且偕行交通部一起協調。

廣告 廣告

陳雪生說，「馬祖畢竟已經開放觀光了，它那個島對上面的兵來講，非常寂寞欸，20幾個人，是不是，日子一久了，同性戀都有可能」。

此話一出，陳玉秀當場無言，只能仰天一笑。