高盛估未來10年 全球股市年均報酬率將達7.7%





綜合外媒報導，高盛（Goldman Sachs）最新發布《建立長期報酬》（Building Long-Term Returns）報告指出，未來10年全球股市預計將帶來「穩健的長期報酬」，以美元計算的年均報酬率可達7.7%，與歷史中位數相近，即使在目前評價偏高的情況下，長期投資前景仍具吸引力。

高盛運用「基本構成模型」（Building-Block Model）推估報酬率，將總報酬拆解為盈餘成長、估值變化及股利殖利率，並依照各區域特性進行調整，根據該行預期，全球企業盈餘（含庫藏股回購）將以年複合約6%的速度增長，股利將提供剩餘貢獻，而整體市場估值預料將自高位小幅回落。

高盛首席策略師彼得奧本海默（Peter Oppenheimer）表示，此一展望主要受到「名目經濟成長、企業獲利能力以及股東回饋」等結構性因素支撐，企業盈餘成長仍是報酬的主要動力來源。

有關區域預測方面，高盛預期美股10年年均報酬率大約6.5%，主要由盈餘與股利帶動，回購行動有助抵銷估值壓力；歐股預估報酬率7.1%，盈餘與股東回饋貢獻各半；日本股市表現突出，預期8.2%，受惠於「每股盈餘（EPS）年增6%及政策推動的派息提升」。

亞洲（不含日本）市場預期表現更強，高盛估計年均報酬率可達10.3%，主因為「約9%的EPS成長與2.7%的股息殖利率」；新興市場則以10.9%的報酬率居各區之冠，受惠於中國與印度強勁的企業盈餘增長。

高盛建議投資人，資產配置應超越美國市場，適度傾向新興市場」，理由包括其較高的名目GDP增速與持續的結構性改革。報告還提到，如果美元出現走弱趨勢，將有助提升非美市場以美元計價的報酬率，此外歷史經驗也顯示，美元疲軟期間往往伴隨非美股市的相對優勢。

