高盛喊台積電列亞太區買進首選！ 最新目標價出爐

看好台積電獲利前景，高盛把台積電目標價從1720元一舉上調到2330元。

台積電股價今天（5日）盤中狂飆110元，創下1695元新天價，更帶動台股衝破3萬點大關。日前亞系外資Aletheia Capital把台積電目標價從2100元上修到2400元，今天（5日）美系外資高盛也把台積電列為「亞太區首選買進清單」，預估這兩年毛利率在60%以上，到2027年，EPS將達到105.93元，目標價從1720元一舉上調到2330元。

外媒報導，高盛在研究報告中指出，預計人工智慧將導致產能緊張持續到2027年，長達幾年的成長周期將使矽晶片需求持續超過供應。為滿足這種結構性需求，高盛預估台積電將在2026-2028年間投入超過150億美元的資本支出。

廣告 廣告

隨著AI GPU及ASIC晶片加速從5奈米遷移到3奈米製程，台積電先進製程產能持續爆滿。高盛預估，2026年與2027 年的營收將分別年增30%、28%。此外，即將登場的2奈米製程預期在2026年貢獻營收達7.5%，它的導入速度與成長力道將超越現有的3奈米。

儘管資本支出增加且海外擴張持續，高盛預測台積電的毛利率將在2026-2028年達到並維持在60%以上，這受惠於海外晶圓廠稀釋影響較輕微以及生產力的持續提升。

高盛預測台積電獲利將大幅提升，預計2027年每股盈餘（EPS）將首度突破百元，達到105.93元。基於2027年預估獲利和22倍目標本益比來看，目標價上看2330元。

◆本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。