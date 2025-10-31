高盛執行長評川習會：美國必須改正累積數十年的放任中國政策錯誤

高盛集團（Goldman Sachs）執行長大衛．索羅門（David Solomon）10月30日表示，他對美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓舉行的高峰會持樂觀態度，認為這是推動兩大經濟體重回建設性對話的重要契機。不過，他同時強調，美國必須重新檢視過去數十年對中貿易政策的根本方向，形容那是一項「長期錯誤」。



索羅門指出：「這是全球最大的兩個經濟體，我們迫切需要一個比過去幾個月更具建設性的局面。」他認為，儘管美中經濟不太可能「大幅脫鉤」，但雙方領導人的直接會談有助於改善雙邊貿易結構，建立更公平與互惠的體系。「我們必須確保規則是對等的、協議是互惠的。過去我們並未真正達到這個目標。」

中國打稀土牌，美中關係急遽惡化



這場川習峰會是川普與習近平6年來的首次會晤，外界普遍關注會談能否為長期僵持的貿易關係帶來突破。川普會後表示，美中已在多項關鍵議題上達成共識，包括加強芬太尼管制、恢復農產品貿易及暫緩稀土出口限制，並宣布將下調部分中國進口商品關稅，作為回應中方善意的舉措。

廣告 廣告

美中緊張關係在10月初曾急速升溫，當時北京宣布將限制稀土磁鐵出口，這些材料是電動車與F-35戰機生產的關鍵組件。川普隨即在Truth Social上發文警告，若中方未改變立場，美國將自11月1日起對中國商品加徵100%關稅。他批評中國在全球貿易中採取「極端激進」的策略，並強調美國「不再容忍不對等的經濟行為」。

美對中的放任政策導致結構性失衡



索羅門則認為，美國長期對中採取的「放任參與」政策導致結構性失衡。他說：「過去50年的政策是假設只要我們參與，中國最終會符合我們的規範，這是錯誤的。」他肯定現任政府正努力釐清這些問題，並呼籲在新貿易環境下重建穩定而具互惠性的經濟互動。

在峰會前，美中幕僚已預告討論重點包括關稅調整、先進技術出口與供應鏈安全等長期爭議議題。川普會後對記者表示，他與習近平進行了一場「精彩的會議」，雙方在經濟與安全領域達成「一系列傑出的決定」。他透露，中方已同意立即採購美國大豆等農產品，並承諾加強打擊芬太尼走私，以降低對美國公共安全造成的衝擊。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

