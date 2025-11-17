高盛想斜槓？ 傳砸141億收購日本漢堡王 目標展店至600家





傳言高盛集團將花費700億日圓（約141億台幣）與港資私募基金（Affinity Equity Partners）收購日本漢堡王（BK Japan）

根據《日經》報導，高盛計劃用約700億日圓收購目前在日本經營約310家門市的BK Japan控股公司。該公司總部位於東京，2024會計年度營收為322億日圓，較前一年成長29%。

漢堡王於1990年代首度進軍日本，但因業績不佳在2001年退出日本市場。2007年又透過由南韓樂天集團與日本Revamp主導的加盟模式重新返回日本市場， 2010年將經營權移交給樂天旗下子公司Lotteria。不過由於業務仍持續低迷，促使Affinity Equity Partners在2017年收購其日本漢堡王業務。

2019年，日本漢堡王僅有77家，如今已成長約四倍展店到310家，BK Japan目標是在2028年底前將日本漢堡王的分店數擴增至600家，而高盛計劃利用該公司在餐飲服務產業的投資經驗與專業，支持日本漢堡王的擴張。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

