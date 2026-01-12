高盛預測2026年Fed降息2次！ 美國GDP成長率達2.8％

【緯來新聞網】高盛集團 11 日發布 2026 年美國經濟展望報告指出，由於勞動市場前景的不確定性增加，預計聯準會（Fed）將在今年採取進一步行動，很可能在 6 月和 9 月再降息兩次，每次各 25 個基點（1碼）。高盛的預測建立在對通膨持續放緩的基礎上，預期 2026 年核心PCE物價指數年增率將降至 2.1％，而核心CPI則將進一步放緩至 2％。

（圖／達志影像）

高盛集團首席美國經濟學家梅里科（David Mericle）表示，美國經濟今年將受惠於多項正面因素的提振，包括減稅、實質薪資成長以及財富的增加。他強調，未來幾年GDP的成長組合將會改變：隨著生產力回升，加上人工智慧（AI）推波助瀾，成長將更多來自生產力提升，而非過去週期中勞動力供應的成長，因為移民人數預計將大幅減少。



高盛對經濟成長的預測比同業更為樂觀，預計 2026 年全年GDP成長率將達到 2.8％（Q4對Q4成長率為 2.5％），高於市場普遍預期的 2％。同時，高盛強調，由於金融環境放寬、政策不確定性減少以及稅收優惠的助益，企業投資將成為推動 2026 年GDP成長的最強勁組成部分。



不過，高盛也提出了潛在的警示。報告預測基準失業率將穩定在4.5％，但隨著企業尋求利用AI來降低勞動成本，美國經濟可能面臨一段「無就業增長」（Jobless Growth）的時期。在貿易方面，鑑於美國期中選舉在即，高盛預期生活成本問題將成為主要政治考量，促使白宮避開進一步大幅調高關稅的措施。

