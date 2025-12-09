高盛點名「全球5大飆股」 台積電意外掉隊
知名投行高盛集團公布12月全球股票首選名單，點名涵蓋中國大陸、台灣、德國、印度、英國5地，預估未來1年漲幅上看7成以上的「爆發型潛力股」，令人意外的是，代表台灣入列的並非被視為護國神山的台積電（2330），而是因AI需求熱度加速推升的鴻海（2317）。
高盛背書的這份名單，橫跨5國、5大產業，從AI車用晶片、跨境支付到電商平台，成為2025年終市場最受矚目的黑馬組合。
這份名單中，高盛推估漲幅最猛的是中國大陸的地平線機器人，看好該公司積極升級AI晶片產品線，鎖定高端智慧駕駛市場，預估其未來12個月上漲空間最高逼近94%，但也提醒汽車供應鏈競爭加劇與地緣政治風險，仍是主要不確定因素，今年以來地平線機器人股價已飆升130%，表現驚人。
台股方面，鴻海被高盛視為AI伺服器與高階智慧型手機需求爆量下的最大受惠者之一，並給予「買入」評等，推估股價有77%漲幅空間。
歐洲股市方面，德國線上零售商Zalando獲得高盛大幅調升預期，從原先預估的77%漲幅，再上修為90%。
印度電商線上旅遊平台MakeMyTrip則獲評具有「成長復甦催化劑」，高盛給予「買入」評級，預估將有72%上漲空間，12個月目標價訂為123美元。
英國跨境支付Wise獲高盛評為「長期趨勢受惠者」，看好該公司布局海外支付業務，並持續擴大全球使用者，預估漲幅約70%，市場正等待明年1月公布的2026財年第三季財報。
◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
