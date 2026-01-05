高盛：委內瑞拉將導致全球原油價格承壓
彭博社報導，投資銀行高盛表示，美國在抓捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，長期來看，委內瑞拉的石油產量將會提升，而這又會讓全球原油價格承受壓力。委內瑞拉曾經是石油生產大國，但過去二十年來產量大幅下降。
報告指，委內瑞拉的石油產量，可能會循序漸進，而且是局部復甦，因為委內瑞拉的基礎設施已經老化，需要強而有力的激勵措施，才能推動大量上游投資。
高盛預計，今年北海布倫特原油的年平均價格，是每桶56美元，西德州中級原油年平均價格，則為每桶52美元。
報告並指出，隨著近期俄羅斯和美國的原油產量，超出預期，委內瑞拉的長期原油產量，潛在增加了高盛在2027年及以後，油價的下行風險。
